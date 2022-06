Alla Notte Rossa di Maranello arriva la Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo. Domenica 19 giugno, durante la seconda giornata dell’evento, protagonista il più antico reparto musicale dell’Arma dei Carabinieri: nata nel 1829, la Fanfara si esibirà con diciotto carabinieri con i rispettivi cavalli. Si tratta della formazione che accompagna le cerimonie ufficiali al Quirinale: guidata dal Luogotenente Fabio Tassinari, la Fanfara proporrà a Maranello uno spettacolo suggestivo e solenne, rivolto a tutti, nella mattinata di domenica 19 giugno.

L’inizio è previsto alle ore 10.30 in Piazzale Messineo con un momento di commemorazione per Emanuele Messineo, il carabiniere ucciso a Maranello nel 1974 nel tentativo di sventare una rapina. La Fanfara si sposterà poi in Piazza Libertà, dove è prevista una esibizione musicale preceduta dai saluti delle autorità, per dirigersi successivamente in sfilata verso il Museo Ferrari, percorrendo Via Nazionale e Via Dino Ferrari: un corteo musicale che si snoderà lungo le strade cittadine e si concluderà nel piazzale del museo, uno spettacolo unico ad aprire la seconda giornata della Notte Rossa di Maranello.