Pallacanestro Scandiano annuncia che il nuovo capo allenatore della formazione femminile sarà Fabio Pozzi, reduce da una stagione alla guida del Progetto Heron nel maschile. Si tratta di un tecnico che vanta un curriculum di tutto rispetto: comincia ad allenare nell’Acca Basket ad Alessandria, per poi proseguire la propria carriera tra Novi Ligure (Promozione), Castelnuovo Scrivia (D) e la stessa Alessandria (C Gold); a quel punto passa al basket femminile, guidando per quattro stagioni Castelnuovo Scrivia in A2, arrivando per ben due volte in semifinale playoff. Pozzi, oltra a seguire la formazione senior, sarà anche assistente di Luca Spaggiari nella prima squadra maschile.



