Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue promossa dall’OSM come riconoscimento internazionale a tutte le persone che ogni giorno, in forma anonima e volontaria, garantiscono il sangue e il diritto alla salute a chi ne ha bisogno.

Per celebrare l’evento le Avis comunali di tutta la provincia illumineranno di rosso i monumenti e i luoghi simbolo delle loro città in segno di ringraziamento ai 30.000 donatori provinciali che anche negli anni più bui della pandemia hanno tenuto accesa la luce della solidarietà.

A Modena si accenderanno di rosso la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi e le fontane di Piazza Roma. Le celebrazioni continueranno anche nel week end del 18 e 19 con l’atelier di improvvisazione teatrale “Donat(t)ori” curato dal Teatro Nero e riservato ai donatori di sangue modenesi che desiderano cimentarsi con il palcoscenico. Il laboratorio si concluderà domenica 19 con lo spettacolo messo in scena da attori e allievi al Teatro Tempio alle 21.

In provincia Bomporto illuminerà il ponte sul Panaro, Carpi il Teatro Comunale, Formigine il Castello e la sede Avis, Maranello il Municipio, Medolla l’edificio delle vecchie scuole elementari, Montefiorino la nuova sede Avis inaugurata lo scorso anno, Pavullo la torre del Municipio, Savignano la fontana in Piazza Falcone, Soliera il Castello, Vignola il Municipio.

Altri eventi sono in programma a Carpi con la biciclettata del 14 giugno, a Cavezzo sempre il 14 con la camminata ecologica aperta a tutti, a Medolla Avis consegnerà alle 19.30 le benemerenze a circa 100 donatori con cocktail di benvenuto, a Mirandola open day della sede Avis con percorsi sulla salute, buffet e distribuzione di gadget, A Novi festa del donatore e pranzo con delitto domenica 19 giugno, a Soliera premiazioni dei donatori nella piazza del Municipio con accompagnamento musicale sotto il castello accesso di rosso.

Oltre alla presenza “visibile” dei monumenti illuminati l’ Avis modenese celebrerà la Giornata del Donatore anche attraverso i canali social: immagini, messaggi, testimonianze che si potranno seguire e condividere sulle pagine facebook e Instagram di Avis Provinciale Modena, in un unico virtuale “fil rouge” di solidarietà.