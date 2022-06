L’Assessorato al Turismo, in collaborazione con la sezione CAI di Pavullo, ha realizzato e promosso un calendario di escursioni culturali aperte a chiunque e con lo scopo di far esplorare, conoscere e vivere il territorio del Frignano. Tra antichi borghi, sentieri immersi nella natura, visite guidate all’interno di magnifiche aziende agricole e ristori gastronomici all’interno dei migliori agriturismi del territorio, le tappe di “Alla Scoperta del Frignano” cercano di intercettare gli interessi di tutte quelle persone che vogliono concedersi una pausa dallo stress quotidiano, immergendosi nel verde e nelle tradizioni dell’Appennino Modenese.

“Dopo due anni di gravi restrizioni si è ritenuto prioritario creare un calendario di iniziative volte a far scoprire le straordinarie bellezze del nostro territorio. I turisti oggi ricercano nuove esperienze, che facciano bene alla salute, all’aria aperta e soprattutto a contatto con la natura: esattamente tutto ciò che il nostro Appennino può offrire. Noi vediamo una grandissima potenzialità in questo tipo di turismo esperienziale, e crediamo sia fondamentale creare tutte le condizioni migliori possibili per accogliere i nuovi visitatori e guidarli tra i nostri borghi, i nostri sentieri, le nostre eccellenze gastronomiche e i nostri splendidi panorami. Una boccata d’aria fresca, una bella camminata immersi nella natura e nuovi bellissimi posti da conoscere e vivere, cosa si può volere di meglio?” ha commentato l’Assessore al Turismo Daniele Cornia.

Il primo appuntamento si è svolto Sabato 11 giugno e ha permesso a tutti i partecipanti di visitare, accompagnati da uno speleologo esperto, le celebri Grotte di Iddiano; la prossima escursione invece, in programma per Sabato 25 giugno, seguirà i sentieri di Montebonello e prevede una visita guidata alla Chiesa della Natività di Maria Santissima e ai suoi antichissimi affreschi.

Tutto il calendario delle escursioni culturali:

25 giugno: i sentieri di Montebonello con visita guidata alla Chiesa della natività di Maria Santissima

23 luglio: Lavacchio e la sua Torre, con visita ai Murales e alla Sagra frazionale

6 agosto: Monteobizzo e i suoi dintorni con visita alla Sagra frazionale

19 agosto: i 500 anni del Ponte di Olina, escursione e celebrazione del 500entenario

10 settembre: Verica-Semese, con visita all’Azienda Agricola Vivinatura

24 settembre: escursione al Ponte del Diavolo, con la presentazione del libro “La Santa inquisizione” del professore Andrea Pini e successivamente visita all’Agriturismo Casa Minelli

1 ottobre: escursione al Castello di Montecuccolo con aperitivo finale alla Locanda del Castello