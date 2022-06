Una sala quasi gremita ha salutato, nella serata di venerdì 10 giugno al cinema Teatro Boiardo, il ritorno di festivaLOVE, la kermesse scandianese che tornerà 17-18-19 giugno ad animare il centro storico della città dei Boiardo.

Per entrare nell’atmosfera del festival, infatti, il Comune di Scandiano – organizzatore della manifestazione insieme a tanti partner, sponsor e amici del festival – ha voluto una serata gratuita con uno spettacolo d’eccezione, inserito nel calendario “Aspettando festivaLOVE”.

A Scandiano, infatti, è arrivata la nota giornalista, autrice e attrice Serena Dandini che, insieme a Orsetta De Rossi, si è esibita in uno spettacolo dal titolo “Il paradiso è perduto?”.

Un bel rientro quello della Dandini a Scandiano, lei che era già stata ospite del festival nel 2015 presentando il progetto e il libro “Ferite a morte”.

I temi della violenza contro le donne restano infatti al centro del lavoro della creatrice della fortunata trasmissione “La Tv delle Ragazze” che, Ieri sul palco, ha anche ricordato il progetto del bosco urbano di Scandiano, inaugurato il 2 aprile ad Arceto e dedicato a tutte le vittime dei femminicidi, facendo i complimenti all’amministrazione per l’iniziativa e invitando tutti a prestare molta attenzione a temi per i quali “si deve lavorare sull’educazione, educazione all’affettività, alla sessualità”, Secondo la Dandini “le cose si possono cambiare solo insieme, uomini e donne, perché il vero paradiso è qui in terra, lo abbiamo sotto i nostri piedi ma lo abbiamo rovinato, perduto e forse si tratta solo di ritrovarlo”.

Presenti sia il sindaco Matteo Nasciuti sia l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani che hanno voluto sottolineare “la bellezza di ritrovare il festival partendo da un appuntamento magico e profondo come quello andato in scena questa sera a Scandiano”.

Prossimo appuntamento di “Aspettando festivaLOVE” è a martedì 14 giugno in biblioteca con il reading di Romeo e Giulietta con accompagnamento musicale. Protagonisti Simone Maretti e Simone Di Benedetto. Appuntamento gratuito e senza prenotazione. Inaugurazione del festivaLOVE invece sarà venerdì 17 giugno alle 18 nella Rocca dei Boiardo. Tutte le info su un programma ricchissimo su www.festivalove.it.