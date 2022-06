La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi tutti i 2,4 chilometri della Sp 35 – la strada che da Guastalla, attraverso il ponte sul Po, porta a Dosolo di Mantova – saranno vietati ai veicoli con massa a pieno carico oltre le 36 tonnellate. Sono esclusi dal divieto i mezzi utilizzati per le operazioni di carico-scarico diretti alla cava di via Baita.

Il provvedimento è stato adottato per rendere più efficaci ed agevoli i controlli ai mezzi pesanti a cui, già dal 2018, è vietato percorrere il ponte Guastalla-Dosolo fino al termine degli interventi di messa in sicurezza previsti nei prossimi anni. Sempre da oggi, in considerazione dei primi lavori già effettuati – che hanno comportato il rifacimento della pavimentazione stradale e dei giunti di dilatazione sull’impalcato del ponte – il limite di velocità sarà portato da 40 a 50 km all’ora.