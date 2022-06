Dopo due anni difficili, l’estate 2022 può riprendersi i suoi spazi collettivi nelle piazze, nei locali, nelle feste di paese. L’amministrazione ha riunito gli appuntamenti promossi non solo dal Comune – in particolare dagli assessorati alla cultura ed al commercio – ma dalle associazioni, dalle attività commerciali e dai locali del paese in un cartellone online intitolato “dEstate Rubiera” – raggiungibile dal sito istituzionale e da www.destaterubiera.it – dove davvero si svela il volto di un paese che ha voglia di risvegliarsi.

Ventidue concerti, dieci tra spettacoli teatrali e letture animate, la festa della Croce Rossa, due festival – Weller e Tabacchi Blues a Fontana – . “Dietro queste iniziative ci sono centinaia di volontari e di attività che hanno scelto modi per far stare insieme i cittadini in un momento in cui ritrovarsi è davvero prezioso: li ringrazio davvero”, commenta il sindaco Emanuele Cavallaro.

Questo fine settimana sarà caratterizzato in particolare dagli appuntamenti della Fiera di Giugno, con il Luna Park in piazza del Popolo e il “Mercato tradizione, arte e ingegno” in centro storico domenica dalle 9 alle 19. Alle 17 di domenica 12 si terrà l’inaugurazione della retrospettiva dedicata alla scultrice Daniela Sighicelli, importante artista rubierese scomparsa nel 2018: una mostra, curata da Tiziano Giordano, sospesa due anni fa a causa della pandemia, che ora negli spazi della Corte Ospitale restituirà la possibilità di riscoprire il percorso artistico straordinario: “per Daniela non esisteva una differenza tra arte e vita, lavoro e quotidiano, erano un tutt’uno inscindibile”, spiega la curatrice.

Domenica 12 sera si conclude poi la tre giorni di “Ripartiamo”, l’appuntamento con le cene solidali di Avis ed Aido a Ponte Luna. Da giovedì 16, poi, partirà una novità assoluta dell’estate 2022: cancellato il tradizionale mercatino del mercoledì sera, sarà il giovedì sera ad ospitare – per diverse settimane – Bancarelle Sotto Le Stelle, una iniziativa sviluppata in collaborazione tra il Comune e Comre. “Il calendario si sta ancora arricchendo in queste ore. Ci sono proposte decisamente per tutte le età: si va dal dialettale alla musica sudamericana. Usciamo e riprendiamoci un po’ di serenità, ce la siamo meritata”, conclude il sindaco.

www.destaterubiera.it