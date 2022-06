Giugno rock a Castelnuovo. Torna “Note al Lennon”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, incontri, presentazioni e musica dal vivo nell’arena del Parco Lennon.

Si parte martedì 14 giugno con “Gang”, il grande ritorno del combat rock della band dei fratelli Severini, con la presentazione del loro ultimo disco “Ritorno al fuoco”.

Giovedì 16 giugno Dudu Folk Experience, Davide “Dudu” Morandi dei Modena City Ramblers presenta il suo primo disco solista “Vecchio come luna” tra nuove canzoni e grandi classici del folk rock irlandese.

Martedì 21 giugno salgono sul palco i Pervinka con una personale interpretazione dell’alternative rock, con brani originali cantati in italiano, dove la struttura è libera da canoni e schemi compositivi.

Graziano Romani in full band con il sax di Max Marmiroli farà tappa a Castelnuovo giovedì 23 giugno per la data modenese della tournée celebrativa del ventennale del disco “Storie della via Emilia”.

Martedì 28 giugno c’è la presentazione del disco “Hotel Colonial” del progetto di Andrea Rovacchi (Julie’s Haircut), Massimo Ice Ghiacci (MCR) e Marco Goran Ambrosi (Nuju).

L’atteso ritorno dei Potage, band che, nella formazione originale, ha tenuto a battesimo il parco Lennon, chiude la prima parte della rassegna giovedì 30 giugno con un esplosivo sound con la nuova formazione a sette elementi. “Note al Lennon” proseguirà nel mese di luglio con nuove serate. Tutti gli incontri, ad ingresso libero e gratuito, inizieranno alle 21.