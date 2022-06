L’11 giugno, primo sabato del Biografilm Festival propone al pubblico quattro film che mettono in luce, ognuno a suo modo, le terribili conseguenze della guerra. Un fil rouge che unisce titoli anche molto diversi tra loro, ma con una caratteristica in comune: la denuncia dei conflitti armati nel mondo.

Erasmus in Gaza, di Chiara Avesani e Matteo Delbò, apre la sezione Contemporary Lives con un racconto universale di formazione, amicizia e coraggio che vede protagonista Riccardo, 24 anni, laureando in medicina, primo studente al mondo a partecipare al programma europeo di scambi universitari “Erasmus” nella striscia di Gaza. Novorossiya di Enrico Parenti e Luca Gennari, film di apertura del concorso Biografilm Italia, è girato sul fronte orientale ucraino di Donetsk, dove i separatisti filorussi hanno condotto una guerra contro l’Ucraina ben prima dell’imponente invasione del 2022. Myanmar Diaries, firmato dal Myanmar Film Collective, si compone di dieci corti girati da altrettanti anonimi registi, strazianti testimonianze di giornalismo partecipativo che documentano la brutalità della dittatura militare del Myanmar e i coraggiosi tentativi di resistenza da parte degli attivisti dell’opposizione. After a Revolution di Giovanni Buccomino è il film di apertura del Concorso Internazionale che ci porta in Libia, dove un fratello e una sorella persistono nella loro lotta su fronti opposti per il Paese che amano, ancora immersi nelle conseguenze della rivoluzione del 2011.

Al via le proiezioni al Biografilm Hera Theatre / Pop Up Cinema Jolly per Nel mio nome di Nicolò Bassetti, alla presenza del regista e dei protagonisti Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno, Nicolò Sproccati e del produttore Marcello Paolillo, in collaborazione con Gruppo Trans. Il film è il racconto di quattro giovani ragazzi trans e della loro straordinaria normalità: orgoglio, euforia, complicità e tanto sense of humor per sopravvivere in un mondo binario. Il film e il dibattito avranno la sottotitolazione per persone sorde fornita dal Coordinamento delle Associazioni FIADDA Emilia Romagna, nell’ambito del Progetto regionale ACCESS.

Un grande inizio anche per le proiezioni nel Chiostro di Santa Cristina della Fondazza, con Joyce Carol Oates: A Body in the Service of Mind di Stig Björkman, film sulla vita di una delle voci più importanti della letteratura americana che fa parte della playlist “Cinema e scrittori” BPER Banca.

In partenza anche la Maratona Ancarani con il film Atlantide, alla presenza del regista Yuri Ancarani.

E poi ancora, in anteprima mondiale, Inside Renzo Piano Building Workshop di Davide Fois e Claudia Adragna, con i registi e parte del cast presente in sala.

Si segnala infine l’evento speciale Barber Ring di Alessio Di Cosimo, sulla straordinaria storia di Manuel Ernesti. Il regista e il protagonista presenteranno il film in sala, dopo aver incontrato i detenuti dell’Istituto Penale per minorenni di Bologna.

Programma completo https://www.biografilm.it/2022/biografilm-festival-2022/programma/

Tutte le info sulle sale, biglietteria etc.: www.biografilm.it