Gran finale, domenica 12 giugno a partire dalle ore 16.30 alla Cantiere Iren Forsu di Reggio Emilia, per la ricchissima edizione 2022 di reggionarra: nel programma, a cura del Teatro dell’Orsa, spettacoli, musica, laboratori, passeggiate e merende per tutti.

«Iren è stata una compagna di viaggio speciale e preziosa per reggionarra» riflette la direttrice artistica Monica Morini «Quest’ultima tappa è un’avventura di esplorazione di un luogo di confine, in divenire. Gli spettacoli, i laboratori, la musica e le passeggiate costituiranno un’occasione per essere, insieme, una comunità che cammina, ascolta e si nutre di storie».

Nel ricco pomeriggio sono previsti: una merenda “rigenerata” per tutti a cura di Pause, l’Atelier dei Sapori; una Passeggiata fino alla Cattedrale degli Sfalci d’Erba guidata da Bernardino Bonzani e Monica Morini e accompagnata dalle musiche live di Fabio Bonvicini; il laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero (per bambini dai 6 anni) RiciclaMondo, proposto da Franco Tanzi e Annamaria Gozzi e realizzato in collaborazione con Remida; Lettere all’Universo, con scrittura da parte dei partecipanti; gran finale con lo spettacolo Il Piccolo Aron e il signore del bosco della Compagnia Alcantara Teatro (per bambini dai 6 anni).

Importante: per accedere al cantiere sono necessarie scarpe dalla suola robusta. Si può accedere solo accompagnati e entro le ore 17.

Il cantiere si trova in via Caduti del Muro di Berlino a Reggio Emilia (seguire le indicazioni per l’accesso al cantiere).

Partecipazione gratuita. È consigliata la prenotazione: https://bit.ly/3xsnipk Info: https://www.reggionarra.it/event/reggionarra-alla-forsu