Il programma del World Ducati Week 2022 è stato presentato nel corso di una conferenza a Ducati World, l’area dedicata alle rosse di Borgo Panigale nel parco divertimenti di Mirabilandia, a Ravenna. Claudio Domenicali, CEO Ducati, insieme ai piloti Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega, Oliver Bayliss e lo storico campione Ducati Troy Bayliss, hanno svelato in anteprima alcuni dei momenti salienti dei tre giorni di evento.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha commentato: “È una grande soddisfazione essere qua a Mirabilandia all’interno di Ducati World per presentare il World Ducati Week 2022, un evento unico nel suo genere che evidenzia il legame fortissimo e reciproco che c’è tra Ducati e la Community di appassionati e Club, che per noi sono come una vera famiglia. Il WDW dimostra come Ducati riesca a coniugare il suo lato più digitale e tecnologico con valori importanti come la centralità della relazione umana e il piacere di incontrarsi, elementi tipici del concetto di italianità di cui il nostro marchio è ambasciatore nel mondo. Il World Ducati Week è proprio questo, un momento fisico, di autentica condivisione di passione e relazione tra gli appassionati e l’azienda, rappresentata da tutti i manager e da tutti i piloti che corrono con le nostre moto, veri eroi per tutti i Ducatisti. Non vedo l’ora di poter vivere in prima persona ancora una volta la bellezza e l’orgoglio di ritrovarci al Circuito di Misano, che ci ospita sin dalla prima edizione, per festeggiare tutti insieme la passione e l’amore per Ducati e tutto ciò che rappresenta”.

Il World Ducati Week è pronto ancora una volta a dare vita a uno straordinario weekend di emozioni, passione e divertimento. L’undicesima edizione di uno dei raduni internazionali di motociclisti più grandi al mondo – dal 22 al 24 luglio al “Misano World Circuit Marco Simoncelli” – sarà una grande festa all’insegna di atmosfera positiva e condivisione.

Il WDW è aperto a un pubblico di ogni nazionalità, età, genere, personalità e background. Da chi ama scoprire il mondo viaggiando in moto tra borghi e strade tortuose, a chi divora la pista giro dopo giro, fino ai motociclisti che si avventurano nei sentieri off-road più emozionanti. Il World Ducati Week è un’occasione speciale per vivere tutte queste passioni e sentirsi a casa tra gli altri motociclisti.

Durante la conferenza è stato annunciato anche che la spettacolare gara con i piloti di MotoGP, Superbike e Supersport acquisisce la titolazione di un partner d’eccezione: Lenovo. L’azienda tecnologica globale, già Title e Technology Partner del Ducati Lenovo Team in MotoGP e main sponsor del team Aruba.it Racing – Ducati in Superbike, sarà al fianco dei piloti Ducati anche in occasione della gara al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che si chiamerà quindi Lenovo Race of Champions.

La gara con i campioni Ducati, in programma il 23 luglio, è uno degli eventi più attesi del WDW. In pista scenderanno 21 piloti Ducati impegnati nei campionati MotoGP, Superbike e Supersport, per sfidarsi su Panigale V4 e Panigale V2 in una competizione a doppia categoria con due vincitori. Durante la conferenza stampa sono state svelate in anteprima mondiale le livree speciali delle Panigale V4 S di Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, ispirate alla grafica della moto da loro usata nei campionati. Le Panigale V4 che correranno la Lenovo Race of Champions saranno poi rese disponibili per gli appassionati clienti.

TUTTE LE MOTO DUCATI

Protagoniste indiscusse del WDW sono ovviamente le moto Ducati. Ci si potrà sfidare con la Panigale su un simulatore di ultima generazione, o portare a casa una foto ricordo sullo Streetfighter in derapata posizionato su una speciale pedana. Gli appassionati della Multistrada potranno rivivere la storia della moto attraverso i modelli più rappresentativi dalla sua nascita. Per gli amanti del binomio due/quattro ruote sarà possibile vedere dal vivo l’ Audi RS Q e-tron che ha partecipato alla Dakar di nuovo al fianco della DesertX nella livrea esclusiva ispirata a quella dell’auto e, non potrebbe mancare all’appello, il Diavel 1260 Lamborghini accanto alla Lamborghini Siàn FKP 37 da cui la moto prende ispirazione.

UN’ANTEPRIMA MONDIALE

Come da tradizione, Ducati decide di condividere con i partecipanti del World Ducati Week un’anteprima esclusiva. Verrà allestita una closed room, all’interno della quale si potrà scoprire uno dei nuovi modelli per l’anno 2023 che verrà poi svelato ufficialmente al pubblico solo in autunno.

RIDING EXPERIENCE

Non solo moto da ammirare e scoprire, ma soprattutto da guidare. I modelli della gamma Ducati e Scrambler® saranno disponibili per i test ride nei dintorni del circuito di Misano. Gli amanti della velocità potranno riservare un turno in pista con la propria moto, ma anche prenotare un test della Panigale V4 S MY2022, il gioiello di tecnologia e performance Ducati. Al WDW2022 sarà presente anche la Ducati Riding Academy, dedicata agli appassionati di tutte le età e con diversi livelli di esperienza. I più giovani potranno provare le “pillole” di DRE Rookie, mentre per gli appassionati dell’adventouring ci saranno le “pillole” di DRE Adventure in sella a Multistrada V4 S, Scrambler® Desert Sled e alla nuovissima DesertX.

I CAMPIONI DUCATI

Per tutta la durata dell’evento, i piloti Ducati saranno coinvolti in tante attività dentro al circuito . La Lenovo Race of Champions e il giro d’onore in pista sono solo due tra i momenti in cui gli appassionati potranno vedere e interagire con gli eroi Ducati di ieri e di oggi.

GLI EVENTI SERALI

Venerdì 22 luglio non mancherà uno dei momenti più attesi e amati dai Ducatisti: la parata del World Ducati Week! Il momento in pista che vede protagonisti tutti gli appassionati e le loro Ducati nel segno di “Let’s Ride as One”. Partendo da un giro di pista del circuito, il colorato serpentone di moto porterà migliaia di appassionati fino a Riccione per lo Scrambler Beach Party. Il Bagno Samsara Beach di Riccione ospiterà infatti una serata di musica e divertimento sulle note del celebre DJ e produttore italiano Benny Benassi , conosciuto in tutto il mondo grazie a successi che hanno scalato le classifiche mondiali facendo ballare i suoi fan nei club e ai festival più esclusivi.

Sabato 23 luglio la serata inizierà con l’immancabile “Rustida” servita direttamente sul rettilineo della pista dai manager Ducati. A seguire la serata si sposterà allo Stadio Comunale Santamonica di Misano, adiacente al paddock del circuito, dove saliranno sul palco i piloti per il tradizionale saluto ai Ducatisti. La serata si arricchirà poi dell’energia della musica dei Meduza. Il trio italiano della house music con più di 15 milioni di ascolti in streaming, capace di mandare sold-out interi tour live nei club di tutto il mondo e reduce proprio quest’anno dalla presenza come band ospite al Festival di Sanremo.

Per partecipare alle serate del World Ducati Week venerdì e sabato è necessario acquistare il biglietto di ingresso all’evento.

DOC – DUCATI OWNERS CLUB

Come per ogni edizione, garanzia di internazionalità e forte spirito di appartenenza alla community è assicurata dai 321 Ducati Owners Club. Con oltre 29.000 soci presenti in 62 paesi in ogni parte del mondo, i DOC sono in grado di riunire persone che condividono la stessa passione e vivono secondo le emozioni che solo una moto Ducati può suscitare e diventano una componente fondamentale del World Ducati Week.

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Ancora una volta il World Ducati Week può contare sulla collaborazione attiva dei Comuni e delle Amministrazioni di tutte le città della Riviera coinvolte. I Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica e la Repubblica di San Marino ospiteranno le migliaia di Ducatisti nei giorni dell’evento. Il WDW si inserisce anche all’interno delle molteplici attività di APT Regione Emilia-Romagna per la promozione del marchio Motor Valley. Ultimo, ma certamente non per importanza visto il suo ruolo essenziale, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” che, sin dall’inizio, ha ospitato tutte le edizioni del raduno.

PARTNER UFFICIALI

Sono tante le aziende che hanno deciso di partecipare attivamente al World Ducati Week. Oltre alla già citata Lenovo, altri partner e fornitori del team Ducati in MotoGP hanno voluto essere presenti. In primis Akrapovič e Shell, insieme ad Aruba.it, Carrera, Contadi Castaldi e Vmoto . Ma anche alcuni fornitori storici che affiancano Ducati nello sviluppo delle moto di serie quali Termignoni, Pirelli, Bosch e Brembo. Saranno presenti con i loro stand e i prodotti a marchio Ducati e Ducati Corse anche Pittarosso, con la collezione di calzature e accessori, Platum, con i monopattini Ducati e Scrambler® dedicati alla micro-mobilità elettrica e Locman, con la linea di orologi. All’interno del Tech Village o negli stand dedicati STM, Rizoma, Givi, Dainese, Arai, Garmin, X-Lite, Ilmberger Carbon Parts, Spidi, LV8 e Andreani esporranno i loro prodotti e metteranno a disposizione le loro conoscenze tecniche per rendere ancora più indimenticabile questa edizione dell’evento.

L’OBIETTIVO DI UN EVENTO SOSTENIBILE

Il World Ducati Week è, sin dall’edizione del 2016, certificato come evento sostenibile secondo la norma ISO 20121 e, anche per l’edizione 2022, Ducati intende coinvolgere appassionati, partner, fornitori e dipendenti in un’esperienza indimenticabile, realizzata tenendo in considerazione responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del brand. L’obiettivo che l’azienda si pone è quello di riuscire ad ottenere la certificazione di evento sostenibile per la terza edizione consecutiva.

I biglietti per prendere parte all’undicesima edizione del WDW sono già in vendita . Sono disponibili diverse formule di ingresso per chi partecipa in moto o come passeggero, per una giornata o tutti e tre i giorni. Per scoprire tutte le opzioni basta entrare nella sezione dedicata sul sito Ducati.

Per i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni è stata pensata la tariffa Rookie con un prezzo speciale, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni.

L’ingresso all’evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.

Nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi momenti ed esperienze uniche da vivere durante il World Ducati Week. Tutte le novità saranno disponibili sul sito dedicato, sui canali social del brand e sulla pagina Facebook ufficiale del World Ducati Week.