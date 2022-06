Per consentire il regolare svolgimento in sicurezza di una manifestazione, con l’Ordinanza n°51 del 7 giugno a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi, saranno in essere modifiche alla circolazione ed alla sosta per l’intero pomeriggio di sabato 11 lungo viale XX Settembre.

In particolare nel tratto compreso tra via Mazzini e Traversa Barozzi sarà in vigore un divieto di transito e sosta dalle ore 14 alle ore 24, ad eccezione transito dei veicoli dei residenti sulla medesima, per raggiungere rispettive aree private (garage o cortili privati) accompagnati da operatori incaricati da Proloco di Sassuolo, accedendo da Via Mazzini o, se più breve, da Traversa Barozzi.