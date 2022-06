Nella serata di ieri e fino a tarda notte, la Squadra Volante ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Modena, con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso. Attenzione particolare per i reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina.

L’attività si è concetrata principalmente in zona Tempio, compresa la Stazione Ferroviaria, ed in contemporanea nell’area del parco Novi Sad, fino a via Fabriani, viale Storchi e via Berengario Sono stati predisposti diversi posti di controllo su strada sia veicolari che appiedati lungo corso Vittorio Emanuele, viale Monteccuccoli e viale Monte Kosika.

Identificate nel turno 70 persone, di cui 15 di nazionalità straniera e controllati 38 automezzi.

Servizi straordinari anticrimine proseguiranno anche nei prossimi giorni ed interesseranno diverse zone della città nei vari quadranti orari.