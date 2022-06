I controlli della Polizia di Stato in autostrada sono continui ed incessanti, soprattutto in questo scorcio di inizio estate. Durante la notte, una pattuglia della Polizia Stradale di Modena Nord ha effettuato un controllo su una autovettura ferma in piazzola di sosta in A1, all’altezza del capoluogo in direzione Sud con le luci di emergenza accese.

Ritenendo potesse trattarsi di un automobilista in difficoltà, i poliziotti si sono avvicinati alla vettura notando tuttavia che a bordo vi era una sola persona, in evidente stato di agitazione, e sul sedile posteriore, nella immediata disponibilità, una mazza da baseball in legno.

Un controllo più approfondito permetteva di trovare anche alcuni involucri con modiche quantità di cocaina ed hashish.

L’uomo, un 52enne bolognese, è stato denunciato per il possesso di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura per l’eventuale sospensione della patente.