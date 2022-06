A seguito della verifica e dell’ammissione a finanziamento dei progetti presentati al Bando del ministero dell’Istruzione per la messa in sicurezza o la realizzazione di mense scolastiche, sono stati assegnati – tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)-Missione 4 Istruzione e ricerca – al Comune di Reggio Emilia 888.750 euro, per la realizzazione di 3 nuove mense scolastiche. I nuovi servizi mensa, dove i bambini nutrendosi socializzano e possono compiere ulteriori esperienze educative, saranno realizzati nelle scuole primarie Marconi di Ospizio, Boiardo di Bagno e Valeriani di Cadè.

In particolare:

Scuola primaria Marconi: realizzazione di una nuova mensa nell’area cortiliva della scuola. La nuova mensa sarà realizzata sul retro della scuola, a nord, con un nuovo corpo di fabbrica dall’estetica essenziale e contemporanea collegato alla scuola esistente da un tunnel vetrato al livello del piano rialzato. Il nuovo edificio sarà energeticamente efficiente e sostenibile, poiché realizzato fra l’altro con tecnologie, materiali e impianti “Nzeb” (edificio a energia quasi zero), tetto verde con impianto fotovoltaico, serramenti isolanti, impianto di riscaldamento a pavimento, impianto di ventilazione con recuperatore di calore, luci led.

La nuova mensa avrà una superficie di circa 200 metri quadrati e potrà accogliere 125 posti per altrettanti pasti giornalieri. Il costo complessivo sarà di 395.000 euro, di cui 355.500 finanziati con risorse del Pnrr.

Scuola primaria Boiardo di Bagno: realizzazione di una nuova mensa a servizio della primaria, con ampliamento dell’edificio esistente, che ospita una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. L’edificio allungato che è posto a nord sarà soprelevato di un piano e qui troverà posto la mensa, che avrà una superficie di circa 200 metri quadrati e darà accoglienza a 250 posti per altrettanti pasti giornalieri. Il costo complessivo sarà di 395.000 euro, di cui 355.500 euro finanziati con risorse del Pnrr.

Scuola primaria Valeriani di Cadè: realizzazione di una nuova mensa mediante la riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo dell’edificio scolastico (ala costruita nel 2010), che verrà ampliato. Per favorire un collegamento accessibile a tutti tra scuola e mensa sarà realizzato anche un ascensore di collegamento tra la nuova mensa, il piano rialzato e il piano terra. La nuova mensa, come le parti già utilizzate dell’ampliamento del 2010, sarà dotata di impianto di riscaldamento a pavimento, di impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore, di impianto di illuminazione con corpi illuminanti a led e sensori di luminosità/presenza, di schermature solari mobili integrate nei serramenti.

La superficie della mensa sarà di circa 200 metri quadrati e darà accoglienza a 125 posti per altrettanti pasti giornalieri. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 197.500 euro, di cui 177.750 euro finanziati con risorse del Pnrr.