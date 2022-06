Continua l’attività del Centro Federale Pilota della Federazione Sport Sordi Italia a Castelnovo Monti. Sono in arrivo le azzurrine della rappresentativa di Futsal (calcio a 5) che soggiorneranno in paese e che si alleneranno presso il palazzetto “L. Giovanelli” da venerdì 10 a domenica 12 Giugno.

Nella mattinata di domani alcune atlete provenienti da diverse parti d’Italia svolgeranno test audiometrici presso il reparto di audiologia dell’ospedale S.Anna al fine di ottenere l’eleggibilità per le Deaflympics e per l’attività sportiva internazionale secondo i canoni ICSD. Un’attività questa distintiva della struttura sanitaria della montagna che vanta professionalità ed ambulatori di eccellenza e che trasferisce ulteriore valore alla scelta della federazione nazionale di portare un pezzo della propria “casa sportiva” a Castelnovo.

Dal pomeriggio di domani le atlete ed i tecnici saranno impegnati in un’intensa tre giorni di allenamenti in preparazione ai Campionati Europei cui la squadra prenderà parte nel prossimo mese di ottobre. La selezione nazionale sorde di Futsal in raduno a Castelnovo ne’ Monti è composta da Michela Bottini, Denise Gardoni, Valeria Giura, Eleonora Grossi, Carolina Marguccio, Simona Marti, Louisa Mellal, Chiara Montilla, Asia Muratori, Vanessa Ricci Bitti, Francesca Rinaldi, Maria Carla Santini, Christina Taurino e Giuseppina Vaccaro. Le atlete si allenano agli ordini dei tecnici Mario Lovo di Padova e di Roberto Lunardon di Vicenza. Direttore Tecnico della squadra è Rocco Cericola di Cuneo. Le azzurre arrivano in Appennino reggiano dalle province di Messina, Bergamo, Verona, Roma, Firenze, Milano, Forlì, Ravenna, Perugia, Chieti, Urbino e Modena. Il progetto del Centro Federale dello sport dei sordi di Castelnovo ne’ Monti è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e Sport Valley di APT Servizi Emilia-Romagna.