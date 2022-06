In questi giorni sono state numerose le denunce a Sassuolo relative a tentate truffe ai danni prevalentemente di persone anziane e sole da parte di finti avvocati o finti agenti delle Forze dell’Ordine. I malintenzionati si presentano a casa delle vittime chiedendo somme di denaro per risolvere in fretta un problema, spesso relativo ad un famigliare.

L’invito a tutti i cittadini è quello di non consegnare denaro a nessuno e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero unico per le emergenze 112.