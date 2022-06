Sono state parecchie le persone che il 28 e il 29 maggio scorsi, in occasione del decennale del sisma, hanno approfittato hanno approfittato dell’opportunità offerta da “Cantieri aperti”, per visitare l’Ex Chiostro di San Francesco in Piazza Garibaldi: il futuro Polo culturale mirandolese, la cui apertura si avvicina ogni giorno di più.

Un successo, che fa da apripista al nuovo appuntamento della rassegna, in calendario sabato 11 e domenica 12 giugno, presso, questa volta, al cantiere della Loggia dei Pico, Sede storica del Municipio di Mirandola in Piazza Costituente, tra i monumenti più rappresentativi della Città dei Pico.

I partecipanti potranno effettuare la visita ai seguenti orari: 9.30; 10.30; 11.30; 15; 16. Ad accompagnarli l’Architetto Michela Di Leva, con la collaborazione dell’Associazione “La Nostra Mirandola”.

Il percorso è riservato a piccoli gruppi, previa prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Comunale, tramite mail: biblioteca@comune.mirandola.mo.it oppure telefonando tutti i giorni, fino a sabato 11 giugno dalle 9 alle 19, allo 0535-29783. Date le giornate particolarmente calde è consigliato portarsi una bottiglietta d’acqua.