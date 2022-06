Tanta è la strada fatta, tanti gli artisti e gli spettacoli che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Piccolo Orologio, innumerevoli le persone che hanno contribuito con lavoro e passione a fare crescere la sala di via Massenet come realtà Off della città e del panorama nazionale.

Una storia scritta e percorsa in questi 10 anni dal Centro Teatrale MaMiMò, dal suo staff artistico, organizzativo, tecnico e dai soci che in questi due lustri hanno accompagnato, sostenuto e reso possibile questa incredibile avventura fatta di arte e socialità, di pensiero e creatività, immagine di una grande famiglia artistica formata da centinaia e centinaia di persone.

Sembra ieri che, dall’Officina delle Arti – prima casa di MaMiMò – si concretizzava la nuova base operativa, il Teatro Piccolo Orologio, grazie alla fiducia e alla lungimiranza del Comune di Reggio Emilia che ha sostenuto il progetto artistico e di sviluppo territoriale di una giovane compagnia di teatro che negli anni è cresciuta arrivando ad ottenere il sostegno anche della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

Sono passati 10 anni da quel giorno e non conosciamo modo migliore per festeggiare se non con teatro, musica, buon cibo e tutti i soci, amici, spettatori e compagni di viaggio di MaMiMò!

Venerdì 10 giugno, dalle 19:30 nel Cortile dell’Orologio – via J.E. Massenet 19 – ci sarà l’inaugurazione della mostra su questi 10 anni di teatro, formazione e spettacolo trascorsi al Teatro Piccolo Orologio.

Alle 20:30 andrà in scena Giro della Piazza (foto), che vedrà in scena Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri della compagnia Madame Rebiné.

Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito. Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente. Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente sul ciclismo che da due anni gira il paese insieme alla carovana del Giro d’Italia incantando e divertendo grandi e piccini.

Dalle 22:00 via alla musica con il concerto dei Cazzuola’s che inaugurano il tour estivo proprio dal Cortile dell’Orologio. Tra le correnti del folk, del reggae, dello ska, del pop e del rock, del teatro canzone, gli spirituals e le canzoni da osteria ci sarà modo di ballare e scatenarsi in pista.

Durante la serata non mancheranno testimonianze da parte della Direzione Artistica del Centro Teatrale MaMiMò, video installazioni per ripercorrere questi 10 anni e l’immancabile punto ristoro a cura del Centro Sociale Orologio, storica spalla e “vicino di casa” di MaMiMò.

La serata sarà ad ingresso libero e gratuito, per informazioni telefonare allo 0522 383178 o scrivere a biglietteria@teatropiccolorologio.com dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il programma di SAFARI continuerà venerdì 17 giugno alle 21:30 con LEVIATANO, spettacolo rock che indaga in modo profondo, ma divertente, i meccanismi della stupidità sociale alla scoperta dell’Effetto Dunning – Kruger.