Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 6:00 di giovedì 9 giugno, sul Ramo di allacciamento D21 Diramazione di Fiorenzuola/A1 Milano-Napoli, chi proviene da Brescia ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 Milano-Napoli.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, si potrà rientrare dalla stessa stazione e proseguire in direzione di Bologna.

Il suddetto provvedimento annulla e sostituisce la chiusura della stazione di Fiorenzuola, che era prevista nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno.

Per consentire il passaggio della prima tappa del Giro d’Italia under 23 di ciclismo da Gradara ad Argenta, che si svolgerà sabato 11 giugno, sarà necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara/Ancona, dalle 12:00 alle 15:00 di sabato 11 giugno e comunque, fino al termine del Giro.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Rimini nord.