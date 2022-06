Dal centro di Calderara al Bargellino, da Sacerno a Longara, da Lippo a Castel Campeggi: strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, sicurezza stradale, rotatorie, all’insegna della sicurezza e di una città più vivibile e funzionale. Il Comune di Calderara raccoglie ancora una volta i frutti del suo virtuoso bilancio e si prepara a quadruplicare l’investimento annuale annunciato a inizio mandato per la manutenzione del sistema viario e delle infrastrutture collegate.

Un piano da 250 mila euro all’anno, quello dell’Amministrazione guidata da Giampiero Falzone, che viste le esigenze e le opportunità è stato ampliato ed è in grado ora di coprire l’intero territorio, laddove se ne presenti la necessità: se dunque il piano asfaltature aveva visto lo stanziamento nel 2020 di 250 mila euro e nel 2021 di oltre mezzo milione, con interventi su 23 strade, per il 2022 il programma, già avviato, prevede quasi 1 milione di euro e 27 interventi. Superato il giro di boa del quinquennio, dunque, il Comune si ritroverà a fine anno con 50 lavori di restyling eseguiti per un importo di oltre 1 milione 750 mila euro investiti.

«Visto che ce n’è bisogno e che il Bilancio ce lo permette – commenta il primo cittadino -, abbiamo deciso di intensificare il programma e di prevedere un investimento senza precedenti. La manutenzione non deve rappresentare un costo ma, per l’appunto, un investimento. Tutto questo, sottolineo, lo facciamo non nell’ultimo anno di amministrazione come molti fanno ma in corso di mandato. Non è un’opera di facciata, ma per la comunità, e ringrazio per il grande impegno il settore dell’Ufficio Tecnico e l’assessore Luca Gherardi».

Questi gli interventi già avviati o in programma: Piazza 2 Agosto; via Bizzarri (Bargellino); via Gazzani (Bargellino); via Mingozzi (Bargellino), corsia direzione Bologna; via due Scale (Lippo); parcheggio e corsello Centro Sportivo Pederzini; via Roma Pedonale; via Sacernia (Sacerno); messa in sicurezza e dosso su via di mezzo Ponente (Sacerno); completamento ultima parte via Pradazzo; via Turati; via Ilaria Alpi; via Aldo Moro; via Crocetta (Lippo, da int. Papa Giovanni XXIII a termine strada); via Stradone (riempimento strada bianca); Rotonda Giacomo Matteotti; via Calanchi (asfaltatura e completo rifacimento fondo grazie all’aggiudicazione di un finanziamento nazionale per euro 250.000); via Longarola (da int. via Aldina a int. via Fabbreria); via della Salute; via Aldina (da via Triumvirato fino a benzinaio); via Masetti; via Ungheri (da rotonda Bugli a via Aldina); via San Vitalino; via Marcheselli; ampliamento parcheggio Fabbreria (Longara); intervento messa in sicurezza stradale Castel Campeggi (frutto di un incontro con i cittadini residenti nella frazione); scivoli di attraversamento via San Vitalino (eliminazione barriere architettoniche).