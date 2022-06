Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde ((Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale”;

sul Ramo Verde:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione di San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di raggiungere la Tangenziale di Bologna utilizzando lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri” e lo svincolo 8 “Fiera”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, gli svincoli 9 “San Donato” e 8bis “Viale Europa” saranno chiusi in entrata verso Casalecchio; gli stessi svincoli non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via del Terrapieno, Via dell’Industria, Rotonda Santilli, Via Bertolazzi, Via Lungosavena, Via Santa Caterina di Quarto, Via Fanin, Viale Tito Carnacini, Via San Donato, Viale Europa.