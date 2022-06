A Prignano lungo la strada provinciale 24 in un tratto compreso tra la località Saltino e Casa Aloia, da domani mercoledì 8 giugno si transiterà a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di messa in sicurezza della sede stradale.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia, comprendono il consolidamento del versante, l’esecuzione di tiranti di ancoraggio e la ricostruzione delle scarpate e della fognatura stradale, per un importo complessivo di 186 mila euro.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine dell’intervento, previsto entro la fine del mese di agosto.