La Polizia Locale di Sassuolo sta svolgendo in questi giorni un’accurata campagna di controlli sui tagliandi invalidi, esposti sulle autovetture. Nei giorni scorsi gli agenti durante il controllo del centro storico, hanno individuato un veicolo parcheggiato sugli stalli dedicati alle persone con disabilità in via XX Settembre, sul quale era esibito un cartellino invalidi scaduto da qualche mese.

Dopo un approfondito controllo tramite la Centrale Operativa è stato appurato che il titolare del permesso era deceduto da due anni. L’automobilista, sopraggiunto in zona, è quindi stato sanzionato in base all’articolo 188 del codice della strada e il tesserino è stato ritirato.