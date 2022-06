Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e assicurare la percezione di tranquillità della popolazione, a partire dal 2 maggio scorso, a seguito delle diverse segnalazioni giunte anche in Questura, l’attività del controllo del territorio è stata concentrata presso alcune vie del centro cittadino quali via Roma, via Secchi, via Filippo Re e via Nobili, così sorvegliando e tutelando quelle zone maggiormente soggette a fenomeni di criminalità e degrado urbano.

Le problematiche sono state oggetto di approfondito esame in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi il 27 aprile 2022, a seguito del quale il 29 aprile, si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnico in Questura, in cui sono stati pianificati appositi servizi, fortemente voluti dal Questore di Reggio Emilia, Dott. Giouseppe Ferrari, e predisposti con la collaborazione del personale della locale Questura, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, di militari dell’Arma dei Carabinieri (tra cui anche militari del NAS e del NIL), della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Reggio Emilia. Ai predetti servizi hanno altresì partecipato operatori dell’AUSL di Reggio Emilia.

Positivo il bilancio della predetta attività che ad oggi ha potuto registrare i seguenti risultati:

nr. 33 servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti con ordinanza del Questore;

nr. 300 presone identificate;

nr. 7 denunce per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, ubriachezza molestia, minacce e violazioni della normativa in amteria di lavoro;

nr. 5 violazioni amminsitrative con contestuale ordine di allontanamento;

nr. 15 esercizi controllati, di cui:

11 sanzionati per violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitarie, carenza igienica nella conservazione degli alimenti, vendita di alimenti e bevande scadute e per mancata comunicazione occupazione area privata;

4 oggetto di accertamento finalizzato all’adozione di eventuale provvedimento del Questore di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS; per un totale di sanzioni pecuniarie pari a 30.000 Euro e prodotti alimentari sequestrati pari a 60 kg.

Nr. 49 sanzioni per violazione del codice della strada

L’attività di controllo del territorio nelle predette aree, che seguirà ancora nei prossimi giorni, ha ricevuto il plauso dei cittadini del quartiere.

I residenti e gli operatori economici presenti nell’isolato tra via Roma, via Spallanzani, via Secchi e via Filippo Re, infatti, hanno voluto ringraziare le Forze dell’Ordine per l’attività svolta e l’impegno profuso per il ripristino della civile convivenza nel quartiere. Si pensi alla chiusura del Bar avvenuta in data 12 aprile 2022, con provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 TULPS, per giorni 11, da parte del Questore, che per i residenti della zona, ha subìto mostrato effetti benefici sulla intera zona impedendo che questo risultasse ancora luogo di aggregazione di persone con precedenti di polizia, dedite al consumo di alcool sino alle ore notturne.

L’attività di controllo continuerà anche nei prossimi giorni.