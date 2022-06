E’ stata trasportata all’Ospedale di Reggio Emilia con codice di massima gravità una donna di 42 anni che, ieri sera intorno alle 20:30, si è resa protagonista di un incidente stradale avvenuto a Bagnolo in Piano in via Provinciale Nord – San Tommaso della fossa. L’auto condotta dalla donna è finita nel fossato dopo essersi ribaltata più volte.



