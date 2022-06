Quest’anno si svolgerà la trentesima edizione di “Riomania”, la rinomata festa estiva organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale con la collaborazione di varie associazioni di Rio Saliceto. Grazie, infatti, ai numerosi volontari del paese, Riomania è in continua attività dal 1991, riuscendo nel corso degli anni a devolvere in beneficienza consistenti somme (per informazioni sulle donazioni visitate il sito www.riomania.it).

Nonostante non sia stata organizzata la solita festa sia nel 2020 che nel 2021, l’associazione si è resa operativa promuovendo una riuscitissima raccolta fondi contro il Covid-19, interpellando per l’occasione anche celebrità reggiane conosciute in Italia e nel mondo come la cantautrice Orietta Berti e il DJ Benny Benassi. Grazie a questa raccolta fondi, Riomania è riuscita a raccogliere più di 19 mila euro. Nel corso di questi anni sono stati poi organizzati due eventi speciali: una festa di tre giorni (27-29 Agosto 2020) chiamata “Non è Riomania” e un evento in stile truck food, dal nome “42010”, con annesso mercatino di artigianato (21 Novembre 2021).

Recentemente l’associazione si è impegnata a riqualificare la stazione delle corriere di Rio Saliceto, finanziando un murales che ricorda momenti di socialità, musica e divertimento, tipici di Riomania.

L’attesissima festa estiva quest’anno tornerà dal 9 al 18 Giugno, sempre presso il parco comunale G. Ulivi di Rio Saliceto.

Per chi intende cenare, Riomania è in grado di offrire un’ampia varietà di ristoranti: il “Grill & Food”, con primi, secondi di carne e panini, il “Merendero del Mar”, con piatti di pesce, e la “Tigella”, con gnocco fritto, tigelle e salumi.

Per chi, invece, vuole passare un piacevole dopo cena, è possibile intrattenersi presso i vari chioschi con birre ricercate, frutta fresca, cocktails e musica.

Inoltre, per rendere queste serate ancora più magiche, si esibiranno sull’imponente palco di Riomania, oltre a talentuose coverband, artisti dal contenuto originale del calibro di “Dargen D’amico” (autore della hit “Dove si Balla” in gara all’ultimo Festival di Sanremo e futuro giudice di X Factor), “I Rio” e “Rumba de Bodas”.

Per scoprire il programma completo e per maggiori informazioni vi invitiamo a visitate il sito www.riomania.it e le nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative.