Si svolgerà sabato 11 giugno a San Felice sul Panaro, ore 17, il primo “Nature walk”, camminata di un’ora, con visita guidata, immersa nel bellissimo scenario del bosco “Angelo Tomasini”. Il ritrovo è presso il Vivaio Mediplants, in via Perossaro, 173, adiacente al bosco, dove si verrà accolti dal personale della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena. Al termine della camminata rientro a Mediplants, dove saranno offerti prodotti sani e a chilometro zero, coniugando in questo modo ambiente, movimento e sana alimentazione.

È obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 8 giugno, inviando una email a a.confente@ausl.mo.it, in cui specificare nome, cognome e numero telefonico. Organizzano l’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice sul Panaro e l’Ausl di Modena, con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.