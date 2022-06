Venerdì 17 giugno alle 21:00, il Cortile del Castello di Bentivoglio a Bologna ospita il concerto “PANAMERICANA, un viaggio in America Latina”.

Fernando Riquelme (chitarra classica, ronroco, charango, cuatro del Porto Rico, sikus, quena, bombo, cajón peruano, percussioni, effetti, voce), Stefano Macrillò (chitarra classica, cuatro venezolano, tiple colombiano, voce), Stefania Forese (voce, bombo e piccole percussioni), Pedro Judkowski (basso, guitarrón, voce) condurranno il pubblico in un viaggio nel tempo e nei luoghi di una mappa ideale. È un invito ad aprire il diario di bordo del viaggio, e percorrere le latitudini e le longitudini culturali e musicali di “Panamericana”.

Via via che il concerto procederà, le vocalità intense, la brillantezza dei ritmi, l’equilibrio e la forza esecutiva avvolgeranno il pubblico. Musica della tradizione popolare latinoamericana dal carattere ora ritmato e gioioso, ora lento e meditativo, sapientemente interpretata dalla poliedricità dei musicisti ed esaltata dalle loro belle voci, che piene e aperte saliranno azzurre come i cieli delle Ande e del Mediterraneo.

L’evento è ospitato nell’ambito del XXVI° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA, “Agli amanti delle arti e delle patrie storie” cit. Carlo Alberto Pizzardi. Il Festival è sostenuto dalle Istituzioni, dagli Enti e dalle Associazioni locali, e organizzato dall’Associazione Culturale Il Temporale. Direzione artistica: Marzia Baldassarri.

Durata del concerto: 80 minuti circa. Ingresso libero – Prenotazione obbligatoria: https://www.iltemporale.it/it/evento/un-viaggio-in-america-latina/