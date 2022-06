Conclusa la fase di raccolta delle proposte per il Bilancio Partecipativo 2022 e la fase di valutazione e co-progettazione con i proponenti, martedì 7 giugno si apre la fase di voto dei progetti ammessi al voto. Nel cortile interno della biblioteca AURIS, alle ore 20.30, si terrà un’assemblea pubblica in cui verranno dapprima premiati i progetti presentati dai ragazzi degli IIS A. Paradisi e L. Spallanzani, nell’ambito del Bilancio Partecipativo-Scuole.

La serata sarà inoltre l’occasione per i proponenti dei 17 progetti per il Bilancio Partecipativo-Città di illustrare alla comunità i progetti presentati, spiegandone obiettivi e contenuti. Il Comune di Vignola mette a disposizione 108.000 euro per realizzare progetti per la città, presentati e votati dai cittadini.

Chi può votare?

I residenti dai 16 anni e i cittadini che lavorano, studiano e fanno volontariato a Vignola.

Come si vota?

Dal 7 al 28 giugno online sulla piattaforma https://partecipa. comune.vignola.mo.it/processes/bp2022

Dal 29 giugno al 12 luglio in formato cartaceo presso le postazioni appositamente predisposte:

Corso Italia – giovedì 30 giugno e giovedì 7 luglio – ore 10-12

Centro Commerciale Marco Polo – sabato 2 luglio – ore 10-12

Parco Europa – lunedì 4 luglio – ore 17-19.30

Parco Berlinguer – mercoledì 6 luglio – ore 17-19.30

Centro Commerciale I Ciliegi – sabato 9 luglio – ore 10-12

Parco di Via Venturina – lunedì 11 luglio – ore 17-19.30