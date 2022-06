Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 giugno.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zaratttini, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 giugno, sarà completamente chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.