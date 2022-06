Tre feriti, pare in modo non grave, in un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte su via Marano a Guiglia dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un sud ed un’autovettura. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.



