Nel corso della notata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale attuato in zona San Cataldo, hanno intimato l’alt a un’autovettura il cui andamento incerto lasciava seri dubbi circa le condizioni psicofisiche del suo conducente.

L’autista ha proseguito la marcia forzando il blocco, venendo tuttavia inseguito e bloccato poco dopo. Il conducente 40enne, che ha opposto resistenza al compimento degli atti d’ufficio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e inerenti alle sostanze stupefacenti. La persona, peraltro, è risultata alla guida con patente sospesa di validità a causa di una precedente contestazione per guida in stato di ebrezza effettuata dall’Arma di Vignola nel novembre scorso.

Le attività rientrano nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nelle ore serali e notturne dei fine settimana, su tutto il territorio della provincia, al fine di prevenire l’incidentalità stradale.