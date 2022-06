È stata formalizzata ieri la donazione al servizio di Emodinamica del Santa Maria Nuova da parte della Lega del Cuore di Reggio Emilia di un ecopalmare per la valutazione dei parametri sul lettino operatorio. Si tratta della terza donazione nell’arco di poche settimane.

A ringraziare la presidente dell’associazione Rossella Poli Gobbi per questo ulteriore gesto di attenzione, erano il Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia Cristina Marchesi, il Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Giorgio Mazzi, il Direttore della Struttura di Cardiologia Alessandro Navazio, insieme al responsabile del Servizio di Emodinamica Vincenzo Guiducci e, per l’équipe, al cardiologo Gianluca Pignatelli.

Dal 1983 la Lega del Cuore di Reggio Emilia opera a fianco della Cardiologia reggiana per offrire supporto concreto con la donazione di strumenti e apparecchiature che, negli anni, si sono rivelate importanti. È del 2019 la donazione di un Ventilatore polmonare. Nel difficile biennio della pandemia, con il sostegno della Fondazione Manodori di Reggio Emilia, di alcuni privati benefattori e dei Soci dell’Associazione, la Lega ha potuto raccogliere i fondi necessari a queste ultime donazioni che hanno un valore complessivo di circa 22.000 euro. In particolare, quest’ultima, avvenuta in un arco di tempo tanto breve, è stata possibile grazie all’aiuto concreto della famiglia di Renato Brevini e della famiglia di Fabio Storchi.

“Rinnoviamo con piacere il nostro ringraziamento alla Lega del Cuore, ancora una volta e sempre al fianco dei pazienti e a supporto dei nostri professionisti, con generosità e spirito di grande partecipazione” ha commentato Cristina Marchesi.