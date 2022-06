Dal Multiplo alle piazze, dai parchi ai quartieri, la voglia di stare insieme e la cultura accendono Cavriago per un’estate fuori di casa!

L’estate di Cavriago si anima con Estate fuori 2022, il programma di eventi costruito dal Comune di Cavriago all’insegna della cultura, dello svago di qualità e della socialità. Sono oltre 50 le proposte in programma (tutte a ingresso gratuito) da giugno a settembre, promosse da una pluralità di soggetti tra istituzioni culturali, associazioni, singoli artisti, soggetti privati, riuniti in una rete di creatività e collaborazione rafforzata dalla volontà di lavorare insieme per offrire una proposta di eventi variegata, per interessi e gusti diversi.

I luoghi del paese, le piazze e i parchi si animeranno e si trasformeranno così in palcoscenici grazie al teatro, alla musica, alla lettura, all’arte e alla cultura.

L’assessora alla cultura Martina Zecchetti presenta così il programma: “La pandemia e la guerra ci hanno dimostrato quanto il fare rete, il costruire ponti tra le persone sia fondamentale; la crisi climatica e ambientale ci ha fatto capire quanto sia importante rinsaldare il legame tra le persone e il territorio in cui vivono. È da questa idea di cultura, che è prendersi cura delle persone, delle relazioni e dei luoghi che nasce questo ricco programma di iniziative culturali diffuse sul territorio. Un programma che si realizza grazie ad una preziosa rete di consolidate collaborazioni e con il quale vogliamo promuovere il benessere delle persone, un nuovo protagonismo collettivo, la connessione con i luoghi del vivere quotidiano.”

La stagione si apre con Orticelli Ribelli, il festival dedicato all’educazione alla sostenibilità, autoproduzione e orticoltura, educazione all’uguaglianza di genere, organizzato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Cavriago e Cooperativa Sociale L’Ovile di Reggio Emilia. Orticelli Ribelli si diffonderà per il mese di giugno in tutta Cavriago, dal parco del Multiplo a Piazza Lenin, dal Parco del Rio al Bosco dei mille Frutti, con laboratori per famiglie, conferenze, concerti, spettacoli, aperitivo pic-nic con prodotti di aziende locali e sostenibili.

Prende poi il via il progetto Multiplo Digitale, una proposta che moltiplica in vari spazi del paese le proposte dedicate al multimediale, al digitale e alla pluralità dei linguaggi, sviluppato grazie alla collaborazione con Accento Cooperativa. Al Multiplo i ragazzi e le ragazze dai 9 ai 13 anni potranno divertirsi nella realizzazione di un videogioco con il laboratorio di programmazione Scratch (in partenza mercoledì 8 giugno), mentre le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 16 anni potranno invece cimentarsi con la creazione di uno short-film, un cortometraggio vero e proprio da ideare, girare e montare, con il laboratorio Fantasmagorie, in partenza mercoledì 29 giugno. Proprio al Multiplo sarà inaugurato sabato 18 giugno alle 11 Atelier 2, un nuovo spazio attrezzato con una collezione di strumenti digitali per svolgere attività di corsi, seminari, laboratori e approfondire le competenze in materia di alfabetizzazione informatica e creare nuovi prodotti digitali inerenti la grafica, i giochi, la realizzazione di applicazioni, la creazione di oggetti, la produzione di audio-video e la musica digitale.

Per la gioia dei piccoli, ma anche dei grandi, tornano gli spettacoli di burattini all’aperto: sabato 11 giugno alle ore 10 arriva nel parco del Multiplo lo spettacolo La fame di Arlecchino, a cura di Fondazione Famiglia Sarzi; mentre Baracca e burattini, la rassegna di Teatro di Figura organizzata da 5T, farà tappa a Cavriago giovedì 14 luglio e giovedì 11 agosto, ore 21.30.

La voce delle storie risuonerà in vari appuntamenti dedicati al piacere della lettura condivisa e del confronto di idee: sabato 18 giugno alle 10.30 Roberta Chesi con Voci di donna ci condurrà alla scoperta di ritratti femminili forti e coraggiosi, giovedì 30 giugno alle 21.15 Claudio Bolognini e Fabrizio Fabbri presenteranno nel parco del Multiplo insieme ad Anpi e Ass. Carmen Zanti il loro libro Sangue del nostro sangue sulla strage del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia. L’appuntamento di giovedì 30 giugno La lettura fin da subito! sarà dedicato invece alle famiglie dei bimbi nati questo ultimo anno, che saranno accolti dal Dott. Mauro Luigi Dutto e dalle lettrici volontarie amiche del Multiplo.

Giovedì 23 giugno alle 18.30 Guglielmo Mauti condurrà un incontro con la Dott.ssa Maria Grazia Schembri e l’Avv. Valeria Munari su Amore e altri misfatti, per parlare di amore e di coppie; mentre giovedì 21 luglio alle 18.30 Guglielmo Mauti con Luciano Pantaleoni racconteranno i reggiani attraverso i proverbi, modi di dire, le canzoni e le filastrocche raccolte da Pantaleoni nel libro Arsan, Testi quedri, Square heads. Partecipare a questi incontri sarà ancora più piacevole con una bibita rinfrescante, un gelato o un aperitivo in compagnia perché si svolgeranno tra i tavolini del bar Eighth day, il simpatico baretto nel parco del Multiplo aperto per tutta l’estate grazie al progetto Ottavo Giorno e all’associazione La Rondine. Proprio l’associazione La Rondine sabato 2 luglio alle 19.30 organizzerà la Padellata sotto le stelle con gramigna e salsiccia e intrattenimento musicale.

Grazie alla Associazione Culturale Carmen Zanti e al Comitato per la difesa e la valorizzazione del Cimitero Napoleonico, sarà possibile scoprire il suggestivo Cimitero Napoleonico di Cavriago con lo spettacolo Là ci darem la mano con la Compagnia di Allorquando e la partecipazione del Coro Città di Cavriago nelle serate di martedì 28 giugno e 12 luglio. La Compagnia di Allorquando sarà protagonista anche giovedì 4 agosto alle 21 in Piazza Lenin con la performance teatrale e musicale Itaca. Lo spettacolo che non c’è per il Festival Cavriago Land Art a cura di Gommapane lab.

Il Multiplo e il suo parco ospiteranno per tutta l’estate gruppi di persone che condividono una passione e il piacere di stare insieme: Le matte dell’uncinetto (i giovedì alle 9.30), Un filo che unisce per chiacchiere e lavori a maglia (i venerdì alle 17), Di nuovo insieme con il pinnacolo e Auser (i mercoledì alle 21), Di nuovo insieme con giochi e Auser (i venerdì alle 16), il gruppo di lettura Pagina 21 (giovedì 9 giugno, 7 luglio, 4 agosto e 1 settembre) e il gruppo Avamposto Bookworms per giovani lettori e lettrici dai 12 anni in su, che domenica 19 giugno parteciperanno insieme a giovani lettori di tutta Italia al Festival Mare di libri a Rimini!

Tornano infine gli appuntamenti amati dai cavriaghesi di tutte le età: i giovani potranno ritrovarsi al Korner, la versione estiva del circolo Kessel, per serate di cocktail e musica, i bambini dai 6 anni in su si incontreranno al Multiplo per pomeriggi di gioco con la cooperativa Accento (venerdì 17/6, 15/7 e 12/8). E tutti, da zero a 99 anni, si gusteranno la magia del parco del Multiplo con la serata di proiezione di fotografie Da Cavriago al mondo con il Gruppo Fotografi Cuariegh, Auser (giovedì 28/7 alle 21.15) e l’appuntamento con il Teatro dell’Orsa giovedì 15 settembre con Versi tra i rami, evento PoetaTerra e Felice chi legge.

Il Multiplo sarà aperto con tuti i suoi spazi e servizi per l’intera estate senza interruzioni: martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30 e giovedì dalle 16 alle 23. Proseguiranno i progetti di sostegno ai bambini ucraini che al Multiplo stanno scoprendo nuovi giochi e amici, mentre le loro mamme stanno imparando la lingua italiana.

Il programma completo e aggiornato di Estate fuori 2022 è consultabile su https://www.comune.cavriago.re.it/multiplo/.

Info: Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo, 0522/373466 e multiplo@comune.cavriago.re.it.