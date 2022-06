Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31 maggio scorso, è stato ufficializzato lo stato di attuazione della pianificazione comunale al 1° gennaio 2022.

Si tratta di un atto tecnico, ma di grande valenza politica, in quanto si ufficializza, dopo una attenta ricognizione lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche del nostro Comune. Questo è il frutto di un attento lavoro e in materia urbanistica e di un costante monitoraggio delle trasformazioni territoriali. Monitoraggio in linea con gli indirizzi della nuova legge regionale in materia urbanistica, che hanno portato alla salvaguardia di ben 2.400.000 mq di territorio agricolo, pari al 2,4% dell’intero territorio comunale.

L’obiettivo era stato dichiarato in modo chiaro ed inequivocabile in campagna elettorale: “ La Città ha bisogno di un’inversione di tendenza, è così è stato – dichiara il Sindaco Giovanni Gargano – non ci fermeremo qui in quanto continueremo a navigare nella direzione affinché questo Territorio sia sempre più attento al GREEN e alla sostenibilità energetica. Seguiranno altre azioni di tutela, trasformazione e restituzione tutte legate a questi valori.”

L’Assessore all’Ambiente Valentina Graziosi continua: “Castelfranco Emilia ha una superficie territoriale di ben 102,5 kmq, territorio con un’alta vocazione agricola di eccellenza, pari a oltre 91,3 kmq, esattamente l’89,1%. Il 10,9% del territorio è composto: 7,3% territorio urbanizzato, cioè quella parte di edificato consolidato centri storici, capoluogo e frazioni comprese; 0,3% porzioni di territorio con piani vigenti, ovvero aree in cui l’attuazione delle previsioni urbanistiche, è in corso di ultimazione; 0,8% le parti di territorio per le quali è in corso la definizione della pianificazione, ovvero sono in corso i progetti e/o gli interventi”.

Il territorio rurale, per il quale è in corso l’aggiornamento del censimento dei fabbricati tutelati, è composto da circa 3.500 fabbricati (residenziali, produttivi agricoli e di servizio).

Ed è proprio questa porzione di territorio, che l‘Amministrazione comunale intende tutelare e valorizzare, attraverso politiche mirate di tutela ambientale, di sostegno al settore produttivo agricolo, di valorizzazione del patrimonio edilizio storico testimoniale, di tutela del patrimonio arboreo e di riqualificazione del paesaggio.

Chiaramente questa è solamente una delle componenti della nuova strategia della pianificazione del territorio, che insieme al contenimento del consumo di suolo, l’Amministrazione comunale affronterà nel percorso di formazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale).

Il messaggio del Sindaco e dell’Assessore è chiaro: “Noi a Castelfranco Emilia, con questi numeri e con questi obiettivi, festeggiamo così la Giornata Mondiale dell’Ambiente”.