Un agricoltore 42enne residente in provincia di Modena, è morto nel primo pomeriggio di oggi a Stella di Serramazzoni con il trattore che stava guidando su di un terremo in affitto. Il mezzo si è ribaltato e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.



