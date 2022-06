È in programma per martedì 7 giugno, alle 21, presso il Teatro Auditorium Manzoni (via de’ Monari, 1/2 – Bologna), una serata per la Pace organizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna con il patrocinio del Comune di Bologna. Un Concerto Disarmante non solo di musica classica ma anche di parole, grazie alla partecipazione del Maestro Enrico Melozzi, dell’Orchestra Notturna Clandestina, dello scrittore e artista Alessandro Bergonzoni e del rapper Anastasio.

Il Maestro Melozzi dirigerà la sua Orchestra Notturna Clandestina per eseguire brani di Verdi, Mozart, Schubert, Sollima, composizioni dello stesso Melozzi, e brani composti assieme al rapper Anastasio. I momenti di musica saranno arricchiti da una lettura/monologo di Alessandro Bergonzoni e dalla voce del rapper Anastasio.

“Sono particolarmente contenta di presentare questo evento. L’Università di Bologna sta e starà sempre convintamente dalla parte della pace”, afferma Maria Letizia Guerra, delegata per l’impegno pubblico dell’Università di Bologna. “Il nostro ateneo sostiene iniziative come quella organizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica grazie alla quale maestri di note musicali e di parole offriranno alle persone nuove opportunità per continuare a dialogare di pace, confermando il senso di responsabilità sociale che il nostro Ateneo intende perseguire con un impegno sempre crescente, aprendosi verso la cittadinanza”.

“L’Università di Bologna e il Comune di Bologna sono impegnati insieme, da tempo, in iniziative che affermano il valore della democrazia e della pace”, dice Elena Di Gioia, delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città metropolitana. “Questo ‘Concerto Disarmante’, organizzato dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, è importante perché riafferma la volontà e la necessità che gli artisti oggi sentono di essere in prima fila nella costruzione, con linguaggi diversi, di momenti di riflessione sul valore della pace che raggiungano pubblici sempre più ampi e rafforzino il senso della solidarietà nelle nostre comunità”.

I biglietti (Intero: 33 euro; Ridotto – Bambini/Disabili/Under 30: 18 euro) si possono acquistare nei punti vendita vivaticket e online sul sito:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/concerto-disarmante-per-croce-rossa-italiana/181557. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana (Comitato Bologna).

I PROTAGONISTI DELLA SERATA PER LA PACE

Enrico Melozzi: Maestro di fama internazionale, inserito al quinto posto della top ten dei migliori artisti di musica classica dell’anno 2021 (OA PLUS MUSIC AWARDS 2021), spazia da Mozart ai Maneskin (li dirige a Sanremo 2021 e 2022) e produce importanti progetti internazionali, fra cui “You are my everything” per Il Volo all’Eurovision (2022).

Alessandro Bergonzoni: Scrittore, artista, attore. Con al suo attivo 15 spettacoli teatrali, 8 libri, mostre e performance nei più importanti musei italiani è uno dei più poliedrici artisti del panorama culturale italiano. Comico di formazione ha via via innestato nelle sue opere argomenti come la malattia, la carcerazione, l’emigrazione e ovviamente il pacifismo a tutto campo.

Anastasio: rapper italiano, ha vinto la 12° edizione di X FACTOR. Ha iniziato la sua carriera condividendo i primi brani su Youtube e oggi è tra i rapper più amati dal giovane pubblico italiano.