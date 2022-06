Ciclismo, bocce, equitazione, tiro con l’arco, motocross, nuoto, ruzzolone, triathlon paralimpico: lo sport di Maranello vince in molte discipline. Diciotto atleti cittadini che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nell’ultima stagione agonistica sono stati premiati il 2 giugno sul palco di Piazza Libertà, in una cerimonia a conclusione della Festa dello Sport.

A premiare gli atleti il sindaco Luigi Zironi e il presidente della Maranello Sport Antonio Bedini: un meritato riconoscimento all’impegno degli sportivi, ma anche alle società per le quali gareggiano e competono. Premiati Edoardo Tassi (Ciclistica Maranello), Antonio Vitali, Davide Bortolani, Fabrizio Canovi (Bocciofila Il Cavallino), Lucia Cartasatta Aggazzotti, Sara Botta, Perla Migliorini, Anita Mandrioli, Martina Cavedoni, Laura Roncaglia (Circolo Ippico Gli Amici Del Cavallo), Andrea Muzzioli (Arcieri e Balestrieri della Torre), Mattia e Marco Roncaglia (Motocross), Alessio Spezzani, Giulio Cioni (Asd Ruzzolone Maranello), Riccardo Bartolacelli, Arianna Blasi, Andrea Dallari (Polisportiva Polivalente Maranello) e Rita Cuccuru per la partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Oltre a loro, riconoscimenti sono andati anche ai bambini e alle bambine del progetto Post Sport che prevede attività durante il post scuola pomeridiano alle scuole primarie. Una bella serata a conclusione di una giornata dedicata interamente allo sport, che ha visto al Parco Due tante attività per i più giovani e lungo le strade cittadine la coloratissima Holi Splash Run.