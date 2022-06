Si è aperta questa mattina, in piazzale Della Rosa, la quinta edizione di “Parole in Città”, con un momento molto speciale: la premiazione della sezione ragazzi del Concorso di Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi.

Ecco le poetesse e i poeti classificati:

CLASSIFICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

1° Dario Canalini (RUINI 2D): “Passeggiata”

2° Sofia Fiorino (RUINI 2D):” Custodire e creare”

3° Sara Di Raimondo (RUINI 2D): “Controsenso”

4° Giulio Kullolli (PARCO DUCALE 1B): “Il cielo notturno”

5° Ye Jia Jun (PARCO DUCALE 1B): “Leggi con allegria”

6° Mary Mangione (PARCO DUCALE 1B): “La vita”

7° Enrico Mazzoni (PARCO DUCALE 2B): “Niente sprechi”

8° Daniel Merkaj (PARCO DUCALE 1B): “L’inquinamento”

9° Azzurra Cappellini (RUINI 2C): “Egocentrismo”

10° Alice Pietri (RUINI 2B): “Il mio mondo”

CLASSIFICA SCUOLA SECONDARIA II GRADO

1° Veronica Guiglia (BAGGI 2C AFM): “Portami a vedere la luna”

2° Matilde Zucchi (VOLTA 3B SA): “Custodire il Creato (da voi)”

3° Sofia Giacobazzi (BAGGI 2A AFM): “L’oscurità”

4° Gabriel Olivieri (BAGGI 2C AFM): “Insolito scenario”

5° Francesco Bellei (VOLTA 3C SA): “Silenziosa è la vecchiaia”

6° Luca Barani (BAGGI 2C AFM): “La libertà ignorata”

7° Alessandro Camattari (VOLTA 3B SA): “Di nuovo”

8° Diarra Mame (BAGGI 2A AFM): “L’acqua”

9° Elena Rocchetti (BAGGI 2C AFM): “Elena”

10° Gabriele Andrea Foscato (VOLTA 3B SA): “Il sussurro di due foglie”