Un intero fine settimana dedicato al frutto simbolo del nostro territorio: la ciliegia. Il 4 e il 5 giugno torna “Vignola, è tempo di ciliegie”, la manifestazione che vede allineate su viale Mazzini, nel centro della città, le bancarelle dei produttori impegnati, in questi giorni, nella raccolta di ciliegie e duroni. Ogni via del centro avrà una caratteristica: se viale Mazzini diventa via delle ciliegie, via Minghelli e via Paradisi si trasformano nelle vie dei Sapori con l’aceto balsamico tradizionale, l’agromela e le eccellenze del territorio a farla da padroni, via Bonesi è la via della Moretta che porta alla scoperta dei presidi Slow Food delle nostre zone.

E poi ancora via Soli per imparare i segreti della pasta tirata con il mattarello e piazza dei Contrari dove, sotto una grande tensostruttura allestita per l’occasione, si alterneranno showcooking e grandi ospiti. Sabato 4 giugno, infatti, alle ore 17.00, è atteso lo chef (o meglio, come preferisce lui, il “non chef”) dei panini Daniele Reponi che proporrà originali abbinamenti utilizzando i prodotti DOP e IGP della tradizione modenese. Sempre in piazza dei Contrari, ma nel pomeriggio di domenica 5 giugno, dalle ore 16.00, si esibiscono Vito e il Duo sconcerto in “Racconti, ricette…risate”. Alle 18.00, lo stesso Vito presiederà al taglio della tradizionale mega crostata di ciliegie.

Per l’occasione saranno aperti alle visite, tutte su prenotazione, la Rocca, Palazzo Barozzi con la Scala a chiocciola, Villa Tosi-Bellucci, sede del Comune, l’Acetaia comunale e il Museo del Cinema Antonio Marmi. Nella giornata di domenica sarà possibile partecipare al trekking storico alla scoperta dei luoghi del centro che ricordano la produzione e la lavorazione della ciliegia organizzato da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli in collaborazione con l’associazione culturale Mezaluna. Per informazioni ci si potrà rivolgere presso l’Infopoint Pro Loco, allestito in Corso Italia, a fianco della grande ciliegia che la manifestazione fieristica Macfrut, che quest’anno ospitava l’International Cherry Symposium, ha voluto donare alla città di Vignola.

Sempre in questo fine settimana, a Vignola, sono inoltre previsti laboratori per bambini, presentazioni di libri, il 26° raduno camper e roulotte “Vignola è tempo di ciliegie” a cura di Camping Club Castelli, il 7° raduno della ciliegia tipica di Vignola – auto d’epoca e sportive – a cura di Classic Club Vignola e il 16° ritrovo “Città di Vignola” – auto Ferrari e super car – a cura di Scuderia Ferrari Club Vignola.

“Vignola, è tempo di ciliegie” è organizzata da Pro Loco Terre di Castelli e Comune di Vignola.

“Finalmente si può tornare a fare festa tutti insieme – commenta con soddisfazione la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Insieme ai nostri produttori che metteranno in vendita i loro migliori prodotti, vi aspettiamo per visitare Vignola e le sue eccellenze”.

“Vignola, è tempo di ciliegie” tornerà anche nel week end dell’11 e 12 giugno.