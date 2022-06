Il 5 giugno prossimo presso l’area del circolo Alete Pagliani in via Monchio a Sassuolo – quartiere Borgo Venezia, dalle ore 17.30 alle ore 21 in occasione della Festa del Fiume – organizzata da Circolo Pagliani, Legambiente, Lipu, Gev Modena, Fridays for Future, Centro naturalistico Sassolese, e patrocinata dal Comune di Sassuolo – sarà possibile sottoscrivere (quindi sostenere) 4 disegni di legge regionali di iniziativa popolare proposti da Legambiente Emilia Romagna e da RECA ER (Rete per l’emergenza climatica e ambientale dell’Emilia Romagna) della quale fanno parte le più importanti associazioni ambientaliste della nostra regione.

I 4 disegni di legge, per i quali si raccolgono 5 mila firme in regione ER allo scopo di renderne obbligatoria la discussione e votazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale, riguardano le politiche relative ad Acqua, energia, rifiuti, suolo per favorire un modello sociale e produttivo migliore di quello attuale.

Precisamente:

1) un disegno di legge su “acqua e rifiuti” si propone lo scopo di dare maggiore voce ai cittadini sulle scelte che riguardano i due servizi dei quali proponiamo in ogni caso la ripubblicizzazione;

2) un disegno di legge sull’energia, nell’intento di sostenere prioritariamente la produzione da fonti rinnovabili e costruire un modello di distribuzione più accessibile, meno costoso e non inquinante;

3) un disegno di legge specifico sul ciclo dei rifiuti, al fine di ridurne la loro produzione, aumentare la quota destinata al riciclo e gradualmente superare l’incenerimento;

4) un disegno di legge sul consumo di suolo, per favorire la riqualificazione e la rigenerazione urbana e contribuire a ridurre fino ad arrestare del tutto il consumo di suoli agricoli e verdi.

Le firme dei cittadini e delle cittadine che decideranno di sostenere i 4 disegni di legge verranno autenticate da avvocati, dotati del potere di autentica, che si sono resi disponibili.

(Per Legambiente Circolo di Sassuolo, Corrado Toni – per RECA ER, Mauro Sentimenti)