Nelle giornate da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, i lavori di riqualificazione di viale Umberto I a Reggio Emilia, eseguiti dal Consorzio CORMA per conto dell’ente comunale, interesseranno il tratto antistante l’ex ospedale Spallanzani.

Gli accessi in entrata e in uscita dal cortile dell’edificio saranno alternativamente chiusi e sarà garantita la viabilità tramite senso unico alternato gestito da moviere e indicato da apposita segnaletica. Ci scusiamo per eventuali disagi che saranno, comunque, ridotti al minimo.