Sarà Alessandro Robecchi il primo ospite della seconda edizione della rassegna “Martedì in giallo” organizzata a Formigine presso la biblioteca di Villa Gandini. Quest’anno saranno sei gli incontri con autori di letteratura noir italiana, e si svolgeranno all’aperto nel parco nei pressi della biblioteca: trame, misteri, segreti, personaggi degli ultimi romanzi saranno protagonisti di questa rassegna ideata e condotta da Daniele Bresciani.

Martedì 7 giugno alle ore 21.00 si comincia con Alessandro Robecchi che presenta “Una piccola questione di cuore” (Sellerio, 2022): l’investigatore Carlo Monterossi si muove sul filo di due indagini apparentemente scollegate ma che finiscono per incrociarsi sullo sfondo di una Milano che è la vera protagonista del racconto, a volte amabile a volte odiosa, dinamica e turistica. Alessandro Robecchi scrive per vari giornali, per la tivù e per il teatro. È stato editorialista di quotidiani e riviste, è tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza, ha diretto i programmi di Radio Popolare, attualmente scrive su «Il Fatto Quotidiano», «Pagina99» e «Micromega».

È autore di diversi libri, tutti editi da Sellerio. Gli incontri dei “Martedì in giallo” sono organizzati con il sostegno della Fondazione di Modena e in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine e continueranno il 14 giugno con Fausto Vitaliano che presenterà “Scritto sulla sabbia” (Bompani, 2022). In caso di maltempo gli eventi si terranno in Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25. Per maggiori informazioni: biblio.formigine@comune.formigine.mo.it