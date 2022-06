Mancano solo 2 giorni a “30 ANNI IN UN GIORNO”, l’attesissimo evento live in data unica di LUCIANO LIGABUE che sabato 4 giugno inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Una grande festa con 3 ore di concerto per un evento che si preannuncia imperdibile e che segna il ritorno del Liga alla sua dimensione preferita, quella del live.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00. Sabato 4 giugno i cancelli apriranno alle ore 10.00 per gli iscritti al Bar Mario e alle ore 11.00 per il resto del pubblico. Si consiglia di arrivare entro le ore 16.00 per evitare code ai controlli. Tutte le info sull’evento qui: www.rcfarena.com

Per l’occasione, Ligabue ha deciso di invitare alcuni colleghi e amici che hanno fatto parte del suo percorso artistico: Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani e Piero Pelù.

L’evento inaugurerà la RCF ARENA, uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Gli organizzatori hanno deciso di tenere da parte 1000 biglietti Red Zone per “30 ANNI IN UN GIORNO”, evento in data unica andato SOLD OUT in poche settimane, per ribadire ancora una volta la totale distanza dal “secondary ticketing market”, contro cui da sempre sono schierati in prima linea: un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, fortemente attivo su internet, che offre in vendita biglietti non autorizzati e maggiorati ingiustificatamente per multipli del prezzo ufficiale, alimentando un vero e proprio mercato parallelo ed oneroso a danno del consumatore.

Questi biglietti 1000 biglietti saranno in vendita da oggi, giovedì 2 giugno, su www.ticketone.it e punti di vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it

Sul palco Ligabue sarà accompagnato dai musicisti che hanno condiviso con lui gli ultimi 30 anni su e già da un palco: Il Gruppo (Fede Poggipollini – chitarra / Niccolò Bossini – chitarra / Max Cottafavi – chitarra / Luciano Luisi – tastiere / Ivano Zanotti – batteria / Davide Pezzin – basso), i ClanDestino (Max Cottafavi – chitarra / Giò Marani – tastiere / Gianfranco Fornaciari – tastiere / Gigi Cavalli Cocchi – batteria / Mirco Consolini – basso) e La Banda (Fede Poggipollini – chitarra / Mel Previte – chitarra / Luciano Luisi (tastiere) / Robby Pellati – batteria / Antonio Righetti – basso).

Dopo l’evento a Campovolo, Ligabue tornerà live a settembre con cinque concerti all’Arena di Verona: il 27, 29 e 30 settembre e l’1 e 3 ottobre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone. Info su www.friendsandpartners.it e ticketone.it

Ad ottobre poi l’artista sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee. Ecco le date: 26 ottobre al Razzmatazz di BARCELLONA (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES (recupero del 25 maggio), 30 ottobre al Bataclan di PARIGI (recupero del 26 maggio), 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di LONDRA (recupero del 22 maggio).

RTL 102.5 è partner di “30 ANNI IN UN GIORNO”.

Frecciarossa, treno ufficiale di “30 ANNI IN UN GIORNO” ha attivato un’offerta speciale con sconti del 50 % per i possessori del biglietto per il concerto e treni speciali di andata e ritorno per raggiungere all’evento.

Eventi in bus ha attivato bus turistici speciali, andata e ritorno, con fermate a Modena e a Parma, e anche l’opportunità di abbinare trasporto e pernottamento. Tutte le informazioni al link www.eventinbus.com