Nuvolosità alta e stratificata, con deboli e irregolari piogge sul settore occidentale nelle ore centrali della giornata. In serata attenuazione della nuvolosità su tutto il territorio. Temperature minime in lieve locale aumento, comprese tra 18 e 20 gradi; massime in leggera flessione, comprese tra 25 gradi del settore costiero e 28-29 gradi delle pianure. Venti deboli variabili a regime di brezza in pianura, moderati da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)