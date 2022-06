Dal 3 al 5 giugno una tre giorni dedicata al mondo dei libri, con incontri, laboratori, teatro A Sassuolo si prepara un weekend ricco di iniziative culturali, con attività rivolte sia al pubblico adulto che ai bambini e ai ragazzi: incontri con autori, letture teatralizzate, musica, performance narrative, laboratori.

Questo il programma di “Parole in Città”, manifestazione su lettura e scrittura giunta alla sua quinta edizione e cresciuta negli anni con protagonisti noti a livello nazionale e contenuti sempre nuovi.

Venerdì mattina – come anticipato – alle 10,30 in Piazzale della Rosa (Crogiolo Marazzi in caso di pioggia) saranno premiati i ragazzi vincitori, per la Sezione Scuole, della 2° edizione del Concorso di Poesia intitolato a Don Carlo Lamecchi, con il tema “Custodisci il creato”. In serata alle 21, sempre in Piazzale della Rosa (Biblioteca Cionini in caso di pioggia) “Pietre focaie – Per accendere parole” un suggestivo incontro tra narrazione e musica con Annalisa Vandelli, in dialogo con Chiara Vecchio Nepita, interventi musicali di Anna Palumbo, regia di Lucia Pantano.

Sabato mattina alle 10,30 in programma la premiazione dei vincitori del Concorso Poesia, sezione adulti, in Piazzale della Rosa (Biblioteca Cionini in caso di Pioggia). Alle 11 in Biblioteca Leontine “I racconti di Mamma Oca”, lettura teatrale a cura del Teatro dell’Orsa con Chiara Ticini, ideazione e regia di Monica Morini, e nel pomeriggio alle 17 “Raccontare i libri per l’infanzia” – Consigli di lettura tra albi illustrati e silent book: cosa, come e perchè leggere ad alta voce ai bambini , con Milena Minelli e Sara Tarabusi, Castello di Carta. Alle 18,30 in Piazzale della Rosa (Crogiolo Marazzi in caso di pioggia) la scrittrice Michela Marzano presenta il suo ultimo libro “Stirpe e Vergogna”, Rizzoli 2022, dialoga con l’autrice Pierluigi Senatore, a cura di Babel Agency. (prenotazione su eventbrite: marzano_paroleincitta.eventbrite.it).

Serata al Crogiolo, con la proiezione, alle 21, del film dal Buk Film Festival “Il giardino segreto”, tratto dall’omonimo libro di Frances Hodgons Burnett, a cura di Progettarte (prenotazione su eventbrite: ilgiardinosegreto_paroleincitta.eventbrite.it).

Domenica mattina alle 11 in Biblioteca Cionini Franco Arminio, poeta e paesologo, sarà il protagonista di “Le parole della poesia”, reading poetico (prenotazione su eventbrite: arminio_paroleincitta.eventbrite.it) . Nel pomeriggio tre momenti dedicati ai più giovani: alle 11 “Un mondo di parole”, lettura teatrale a cura di Quinta Parete, alle 16 “Manga-Meraviglie dal Giappone”, laboratorio alla scoperta dei fumetti giapponesi, con Keiko Ichiguchi, mangaka e autrice, alle 17,30 lo spettacolo narrativo “Il libro più bello”, a cura de La Toscanini, con Marco Fragnelli, Interventi musicali di Matteo Beschi, regia e drammaturgia di Libero Stelluti, scenografia e costumi di Stefano Zullo.

La manifestazione si chiuderà alle 18,30 in Piazzale della Rosa (Crogiolo Marazzi in caso di pioggia), dove lo scrittore Andrea Vitali presenterà il suo libro “Sono mancato all’affetto dei miei cari”, Einaudi 2022, in dialogo con Francesca Galafassi, a cura di Babel Agency (prenotazione su eventbrite: vitali_paroleincitta.eventbrite.it), Crogiolo Marazzi in caso di pioggia.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca N. Cionini, tel 0536 880813 | biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Biblioteca dei ragazzi “Leontine”, tel. 0536 880814 | leontine@comune.sassuolo.mo.it