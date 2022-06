La musica dal vivo ha una nuova casa, nel cuore dell’Emilia-Romagna Music Valley. Sabato sera, 4 giugno, il concerto “30 anni in un (nuovo) giorno”, del rocker reggiano Luciano Ligabue, per festeggiare i suoi tre decenni di carriera, terrà a battesimo la RCF Arena Reggio Emilia, spazio per grandi eventi unico in Europa, capace di ospitare 100mila spettatori.

Questa mattina il taglio del nastro a Campovolo, dove si trova l’Arena.

Concerti, spettacoli, artisti da ogni Paese. Tecnologie, sicurezza, accessibilità, insieme a una visuale e una acustica ottimali grazie alla giusta pendenza. Infrastruttura che rende l’Emilia-Romagna ancor più attrattiva per futuri appuntamenti nazionali e internazionali, nata dal recupero di una parte dismessa dell’Aeroporto di Reggio Emilia. Intervento al quale ha partecipato anche la Regione con uno stanziamento di 1,7 milioni di euro, fondi europei Por-Fesr 2014-2020 nell’ambito delle azioni di riqualificazione dei beni culturali, innesco della collaborazione fra pubblico e privato, che ha realizzato un importante investimento e ha portato al completamento del progetto, anche grazie al lavoro del Comune di Reggio Emilia.

“Con un evento musicale straordinario come il concerto di Ligabue- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che sarà presente al concerto- apre definitivamente i battenti un’arena unica nel suo genere, che travalica i confini regionali e nazionali, e che abbiamo fortemente sostenuto. Debutta uno spazio per musica e spettacolo dal vivo che non ha eguali in Europa, che fa dell’Emilia-Romagna punto di riferimento internazionale sui grandi concerti, con ricadute importanti per l’indotto e il territorio. Ci siamo dotati di una legge regionale sulla musica che ha pochi precedenti, convinti che la musica stessa e la cultura in generale siano motori della ripartenza e comparti capaci di sfornare talenti, lavoro e nuove professionalità, legate all’industria della creatività. L’Emilia-Romagna è la nuova Music Valley europea e in essa vogliamo investire”.

“L’Rcf Arena che inaugura al Campovolo è una splendida notizia per Reggio, per tutta la Music Valley dell’Emilia-Romagna e credo per l’Italia intera- afferma il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi-. E’ il segno che stiamo procedendo verso la fine della pandemia, che ci ha bloccati lo scorso anno, che cultura e socialità tornano a essere protagoniste della nostra vita quotidiana. Come Amministrazione riteniamo davvero che questo importante investimento privato possa proiettare la città in termini attrattività in una nuova dimensione”.

Rcf Arena Reggio Emilia – Campovolo

La storica area per eventi a Reggio Emilia è ora una struttura permanente e attrezzata, immersa in un parco urbano a due passi dalla città, capace di generare nuove sinergie economiche e collocare il territorio in primo piano per entertainment, cultura e turismo a livello italiano ed europeo.

L’Arena si trova infatti in un contesto unico, a due passi dal centro e dalla Tangenziale di Reggio Emilia, dall’Autostrada A1 e dalla stazione ferroviaria Alta Velocità Mediopadana.

Si tratta di un intervento fortemente orientato alla sostenibilità, concepito per garantire la massima sicurezza e il pronto intervento medico, la facilità di accesso, servizi ad alto comfort, collocandosi in una posizione strategica, nel cuore dell’Emilia-Romagna.