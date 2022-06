Firmato ieri pomeriggio il protocollo tra Comune, Hera e Federalberghi per introdurre un sistema di raccolta differenziata più capillare ed efficiente nelle strutture ricettive. Alla firma in sala Rossa a Palazzo d’Accursio sono intervenuti il sindaco Matteo Lepore, l’assessore alla Manutenzione e pulizia della città Simone Borsari, il presidente di Federalberghi Bologna Celso Luigi De Scrilli e Franco Fogacci, direttore centrale dei servizi ambientali e flotte Hera.

Grazie al nuovo protocollo, in vigore per due anni e rinnovabile per altri due, Hera si impegna: a trovare con le singole strutture la migliore soluzione operativa per la raccolta differenziata dopo una ricognizione congiunta dei fabbisogni; a fornire su richiesta contenitori ecobox per la raccolta differenziata dei rifiuti da posizionare negli spazi ad uso del personale interno; ad effettuare il regolare svuotamento dei contenitori secondo un calendario definito; a garantire l’assistenza nella gestione interna delle attività di separazione e recupero dei rifiuti; a verificare che all’interno dei contenitori il materiale sia conforme a quanto previsto dal progetto e a comunicare periodicamente i risultati raggiunti, indicando eventuali correttivi organizzativi per migliorare la qualità; a effettuare su richiesta, con proprio personale qualificato degli incontri informativi in materia di norme e procedure per la corretta gestione e separazione dei rifiuti, rivolti personale indicato dalle singole strutture.

Federalberghi Bologna collaborerà alla ricognizione dei fabbisogni individuando i referenti delle singole strutture; diffonderà i materiali comunicativi predisposti da Hera e dal Comune alle strutture ricettive associate, per distribuirli agli ospiti e al personale;

sensibilizzerà le strutture ricettive a mettere a disposizione, all’interno delle aree di pertinenza, gli spazi necessari per posizionare i contenitori definiti in accordo con Hera e i relativi spazi di manovra per la raccolta e a collocare all’interno delle camere, degli alloggi o degli spazi comuni i contenitori per la raccolta differenziata delle singole frazioni merceologiche di rifiuto; sensibilizzarà i propri associati a coinvolgere il personale delle strutture ricettive a collaborare alla raccolta differenziata e a conferire i rifiuti correttamente separati nei contenitori messi a disposizione; valuterà, anche in via sperimentale, buone pratiche di riduzione dei rifiuti, in particolare la plastica da imballaggio; contribuirà ad adottare gli eventuali correttivi organizzativi e a fornire suggerimenti per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio.

Il Comune si impegna a garantire la massima diffusione al progetto attraverso i suoi canali comunicativi, contribuirà a predisporre il materiale informativo e divulgativo sull’attività e a coordinare azioni di monitoraggio sull’applicazione delle buone pratiche adottate.

Tutte le attività e gli adempimenti oggetto del protocollo sono incluse, per Federalberghi Bologna e le strutture ricettive associate, nei servizi di raccolta previsti dalla concessione di gestione rifiuti urbani ad Hera.

Oltre a dare informazione pubblica delle attività del Protocollo, le parti si incontreranno semestralmente per verificarne l’attuazione e monitorare i risultati, in modo da proporre eventuali azioni migliorative.

“Il protocollo d’intesa firmato oggi rafforza il proficuo percorso di collaborazione iniziato fin dai primi giorni del mandato – commenta l’assessore Simone Borsari-. Federalberghi e le strutture associate sono un attore fondamentale nella condivisione di strategie e buone pratiche per diffondere in modo sempre più capillare la cultura della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente nella nostra città”.