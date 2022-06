Intenso lungo weekend di hockey giovanile per il Roller Hockey Scandiano che sarà impegnato alle Finali di Campionato Italiano Under 13 a Seregno (Monza e Brianza) e le Finali di Coppa Italia Under 17 a Follonica (Grosseto). Lo scorso venerdì i giovani ragazzi dell’Under 15 allenati da Adriano Vaccari hanno subìto due sconfitte nelle partite di Coppa Italia del Girone B. A Correggio i rossoblu hanno sfiorato il pareggio contro il Trissino, seconda classificata alle Finali, per 4-3: reti rossoblu di Riccardo Busani, Stephan Montanari e Tommaso Montecroci. La seconda ravvicinata gara contro il Sarzana, invece, non è andata come voluto e la sconfitta è stata oltremodo negativa per quanto visto in pista (2-12). Uniche due reti realizzate da Riccardo Busani e Rebecca De Pietri. Alcuni di questi giocatori saranno presenti anche nelle finali Under 17.

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 15

U15 Girone B – Venerdì 27/05/22 – 13:15 – GSH Trissino x R.H. Scandiano = 4-3

Reti Scandiano: Riccardo Busani, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci

U15 Girone B – Venerdì 27/05/22 – 18:15 – R.H. Scandiano x Sarzana = 2-12

Reti Scandiano: Riccardo Busani, Rebecca De Pietri

U15 Girone B – Sabato 28/05/22 – 10:45 – Sarzana GSH x Trissino = 4-6

Classifica Girone B: Trissino 6 punti, Sarzana 3, Scandiano 0

L’Under 13 di Adriano Vaccari sarà impegnata nelle finali di Campionato Italiano a Seregno (MB). “Siamo una squadra giovane perchè solo metà squadra è all’ultimo anno della categoria e l’altra metà è alla prima esperienza, cioè giocatori dell’Under 11. Il nostro obiettivo è passare il turno per arrivare alle Semifinali ma la concorrenza sarà molto agguerrita a partire dalle due vicentine ma anche dai padroni di casa”

L’esordio sarà domani pomeriggio alle 16:30 come prima partita della rassegna Under 13 che sarà anche un evento dentro all’Italian Roller Games 2022, contro la squadra di casa Seregno 2012. Un esordio subito difficile che sarà l’antipasto di un venerdì molto probante con le due più importanti gare in quattro ore di distanza, la prima contro il Trissino (ore 14:30) e la seconda contro il Sandrigo (ore 18:45). Le semifinali saranno sabato sera, mentre le finali domenica mattina. Tutte le partite in diretta streaming su https://fisrtv.it/live?l=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021747

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 13

U13 Girone A – Giovedì 02/06/22 – 16:30 – Seregno H.2012 x R.H. Scandiano

U13 Girone A – Venerdì 03/06/22 – 14:30 – R.H. Scandiano x Trissino H.05

U13 Girone A – Venerdì 03/06/22 – 18:45 – Sandrigo H. x R.H. Scandiano

U13 Semifinale1 – Sabato 04/06/22 – 19:00 – Semifinale 1A-2B

U13 Semifinale2 – Sabato 04/06/22 – 20:15 – Semifinale 1B-2°

U13 Finale 3°/4° – Domenica 05/06/22 – 10:15 – Finale 3°/4° posto

U13 Finale 1°/2° – Domenica 05/06/22 – 13:00 – Finale 1°/2° posto

Finali di Coppa Italia per l’Under 17 di Daniele Uva: si giocheranno a Follonica nel weekend ma lo Scandiano aprirà la sua avventura in Coppa Italia venerdì pomeriggio alle 14:30 nell’esordio contro il Roller Sport Cornedo. Sabato mattina alle 10:30 la sfida contro il Trissino, mentre dalle 16:00 inizieranno le semifinali, dove saranno qualificate le prime due del girone. “E’ una squadra piuttosto giovane con tre giocatori di categoria (Alessandro Uva, Iacopo Vivi ed il portiere Christian Rinaldi) ed il resto della squadra sono al primo anno e giocano anche in Under 15. Possiamo ritagliarci qualche soddisfazione se riusciremo a passare al turno delle semifinali, consapevoli che ci sono squadre molto più attrezzate di noi e con esperienze più importanti. Partiamo per Follonica per giocarci le nostre possibilità, consci che dovremo anche gestire le forze per le prossime finali in Under 19.” Tutte le partite in diretta su https://fisrtv.it/live?l=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021748

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 17

U17 Girone B – Venerdì 03/06/22 – 14:30 – R.H. Scandiano x Roller Sport Cornedo

U17 Girone B – Sabato 04/06/22 – 10:30 – G.S.H. Trissino x R.H. Scandiano

U17 Semifinale1 – Sabato 04/06/22 – 16:00 – Semifinale 1A-2B

U17 Semifinale2 – Sabato 04/06/22 – 17:30 – Semifinale 1B-2A

U17 Finale 3°/4° – Domenica 05/06/22 – 09:00 – Finale 3°/4° posto

U17 Finale 1°/2° – Domenica 05/06/22 – 12:00 – Finale 1°/2° posto

Nella foto in alto (di Alberto Bertolani), la squadra Under 13 allenata da Adriano Vaccari

Da sx in piedi: Bruno Vivi (dir), Samuele Barbieri, Emanuele Incerti Massimini, Carlalberto Ranati, Stephan Montanari, Mattia Dardanelli, Adriano Vaccari (Allenatore) Mauro Montanari (dir)

Da sx in acc: Davide Valentini, Mattia Francia, Paolo Albicini, Elia Marcos Valentini, Simone Vivi

Nella foto in basso (di Alberto Bertolani), la squadra Under 17 allenata da Daniele Uva

Da sx in piedi: Marco Rinaldi (dir), Gianluca Busani (dir), Rebecca Depietri, Tommaso Montecroci, Iacopo Vivi, Riccardo Busani, Daniele Uva (Allenatore)

Da sx in acc.: Alessandro Uva, Federico Incerti Massimini, Christian Rinaldi, Filippo Natali